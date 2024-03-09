Байден и Трамп начали борьбу за ключевой штат США

Reuters: Байден и Трамп развернули политическую борьбу за штат Джорджия

09 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Демократы обеспокоены, что Джорджия может встать на сторону Дональда Трампа Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидаты в президенты США от разных партий Джо Байден и Дональд Трамп развернули свои предвыборные кампании за штат Джорджия, который является одним из ключевых для победы в президентской гонке. Важность победы в данном штате заключается в том, что он колеблется между двумя основными политическими партиями, которые представляют кандидаты — республиканской и демократической. Об этом сообщает Reuters. «Демократ Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проведут предвыборную кампанию в критическом штате Джорджия. Это, по сути, станет первым их противостоянием в рамках президентской гонки 2024 года. Возможно, нет более ожесточенного штата, чем Джорджия для предстоящих выборов в сентябре этого года», — передают авторы издания. Штат Джорджия был одним и ключевых, который повлиял на итоги выборов в 2020 году. Тогда с малым перевесом победу одержал Джо Байден. Трамп заявлял о масштабной фальсификации со стороны демократов и штат Джорджия предъявил ему уголовное обвинение за попытку вмешаться в подсчет голосов. В настоящий момент штаб Байдена обеспокоен тем, что избиратели встанут именно на сторону Трампа из-за недовольства политикой текущего президента. Выборы в США пройдут в сентябре 2024 года, сейчас кандидаты развернули предвыборную кампанию. В 16 американских штатах прошли предварительные выборы, передает телеканал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидаты в президенты США от разных партий Джо Байден и Дональд Трамп развернули свои предвыборные кампании за штат Джорджия, который является одним из ключевых для победы в президентской гонке. Важность победы в данном штате заключается в том, что он колеблется между двумя основными политическими партиями, которые представляют кандидаты — республиканской и демократической. Об этом сообщает Reuters. «Демократ Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проведут предвыборную кампанию в критическом штате Джорджия. Это, по сути, станет первым их противостоянием в рамках президентской гонки 2024 года. Возможно, нет более ожесточенного штата, чем Джорджия для предстоящих выборов в сентябре этого года», — передают авторы издания. Штат Джорджия был одним и ключевых, который повлиял на итоги выборов в 2020 году. Тогда с малым перевесом победу одержал Джо Байден. Трамп заявлял о масштабной фальсификации со стороны демократов и штат Джорджия предъявил ему уголовное обвинение за попытку вмешаться в подсчет голосов. В настоящий момент штаб Байдена обеспокоен тем, что избиратели встанут именно на сторону Трампа из-за недовольства политикой текущего президента. Выборы в США пройдут в сентябре 2024 года, сейчас кандидаты развернули предвыборную кампанию. В 16 американских штатах прошли предварительные выборы, передает телеканал «Царьград».