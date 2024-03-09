Папа Римский пристыдил Украину за отказ идти на переговоры

09 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Папа Римский призвал Украину пойти на переговоры с Россией Фото: AP/TASS Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна принять мужество и пойти на переговоры с Россией. Он подчеркнул, что сильно то государство, которое готово поднять «белый флаг» для сохранения жизней своих людей. Таким образом он пристыдил Киев. «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? <…> Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI. Слова понтифика передает Reuters. Он также подчеркнул, что переговоры можно вести при посредничестве мировых держав и многие из них уже сейчас готовы посодействовать разрешению конфликта дипломатическим путем. Этой ночью президент Украины Владимир Зеленский обсудил текущий конфликт с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Последний в очередной раз обозначил, что готов предоставить площадку для потенциальных переговоров в рамках саммита. Однако Зеленский выступил против российского участия. Россия неоднократно отмечала, что готова обсуждать мирное урегулирование конфликта, однако здравых предложений от Украины и Запада пока не поступало.

Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна принять мужество и пойти на переговоры с Россией. Он подчеркнул, что сильно то государство, которое готово поднять «белый флаг» для сохранения жизней своих людей. Таким образом он пристыдил Киев. «Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? <…> Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — сказал Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI. Слова понтифика передает Reuters. Он также подчеркнул, что переговоры можно вести при посредничестве мировых держав и многие из них уже сейчас готовы посодействовать разрешению конфликта дипломатическим путем. Этой ночью президент Украины Владимир Зеленский обсудил текущий конфликт с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Последний в очередной раз обозначил, что готов предоставить площадку для потенциальных переговоров в рамках саммита. Однако Зеленский выступил против российского участия. Россия неоднократно отмечала, что готова обсуждать мирное урегулирование конфликта, однако здравых предложений от Украины и Запада пока не поступало.