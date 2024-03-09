Сотрудники МЧС сообщили о подробностях взрыва в ХМАО

Сотрудники МЧС: во время взрыва в ХМАО нет пострадавших

10 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Во время взрыва участок был безлюдным (архивное фото) Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper Во время взрыва 9 марта на территории управления магистральных газопроводов в ХМАО никто не пострадал. Участок, на котором все произошло, был безлюдный, сообщили в пресс-службе МЧС. «Пострадавший нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — слова МЧС передает РЕН ТВ. Подробности выясняются. Ранее сообщалось, что в Белоярском районе на Бобровском линейном производственном управление прогремел взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили очевидцы.

Во время взрыва 9 марта на территории управления магистральных газопроводов в ХМАО никто не пострадал. Участок, на котором все произошло, был безлюдный, сообщили в пресс-службе МЧС. «Пострадавший нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — слова МЧС передает РЕН ТВ. Подробности выясняются. Ранее сообщалось, что в Белоярском районе на Бобровском линейном производственном управление прогремел взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили очевидцы.