Сотрудники МЧС сообщили о подробностях взрыва в ХМАО

Во время взрыва участок был безлюдным (архивное фото)
Во время взрыва 9 марта на территории управления магистральных газопроводов в ХМАО никто не пострадал. Участок, на котором все произошло, был безлюдный, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Пострадавший нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — слова МЧС передает РЕН ТВ. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что в Белоярском районе на Бобровском линейном производственном управление прогремел взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили очевидцы.
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