09 марта 2024
08 марта 2024

Сотрудники МЧС сообщили о подробностях взрыва в ХМАО

Сотрудники МЧС: во время взрыва в ХМАО нет пострадавших
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время взрыва участок был безлюдным (архивное фото) Фото:

Во время взрыва 9 марта на территории управления магистральных газопроводов в ХМАО никто не пострадал. Участок, на котором все произошло, был безлюдный, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пострадавший нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — слова МЧС передает РЕН ТВ. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в Белоярском районе на Бобровском линейном производственном управление прогремел взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили очевидцы.

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Во время взрыва 9 марта на территории управления магистральных газопроводов в ХМАО никто не пострадал. Участок, на котором все произошло, был безлюдный, сообщили в пресс-службе МЧС. «Пострадавший нет, там безлюдный участок. Специалисты туда выехали», — слова МЧС передает РЕН ТВ. Подробности выясняются. Ранее сообщалось, что в Белоярском районе на Бобровском линейном производственном управление прогремел взрыв. Видеоролик с места происшествия выложили очевидцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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