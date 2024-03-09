Сотрудники МЧС потушили пожар на газопроводе в ХМАО

Участок, на котором прогремел взрыв, оперативно перекрыли и потушили (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Белоярском районе (ХМАО) пожар на газопроводе был потушен сразу после взрыва. Участок быстро перекрыли, сообщил первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец

«Пожар на газопроводе в ХМАО был потушен сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших нет», — слова замглавы передали в telegram-канале «РЕН ТВ».

Сообщалось, что на Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Видеоролик с места ЧП опубликовали очевидцы. Позже пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место взрыва. Они также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдный.