09 марта 2024
08 марта 2024

Сотрудники МЧС потушили пожар на газопроводе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение огня, огонь, частный сектор, пожарный в каске
Участок, на котором прогремел взрыв, оперативно перекрыли и потушили (архивное фото) Фото:

В Белоярском районе (ХМАО) пожар на газопроводе был потушен сразу после взрыва. Участок быстро перекрыли, сообщил первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец

«Пожар на газопроводе в ХМАО был потушен сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших нет», — слова замглавы передали в telegram-канале «РЕН ТВ».

Сообщалось, что на Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Видеоролик с места ЧП опубликовали очевидцы. Позже пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место взрыва. Они также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдный.

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В Белоярском районе (ХМАО) пожар на газопроводе был потушен сразу после взрыва. Участок быстро перекрыли, сообщил первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец «Пожар на газопроводе в ХМАО был потушен сразу после ЧП. Поврежденный участок оперативно перекрыли. Жертв и пострадавших нет», — слова замглавы передали в telegram-канале «РЕН ТВ». Сообщалось, что на Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Видеоролик с места ЧП опубликовали очевидцы. Позже пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место взрыва. Они также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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