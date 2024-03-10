Российская ПВО сбила около полусотни беспилотников в ДНР

Средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над тремя населенными пунктами в ДНР. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра «южной» группировки Сергей Румянцев.
«Сбиты 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Новоандреевка, Яковлевка Донецкой Народной Республики», — заявил Сергей Румянцев, передает ТАСС. Он уточнил, что также были перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба Hammer.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили 47 беспилотников ВСУ. Так, дроны были сбиты над Ростовской, Белгородской, Курской и Волгоградской областями.
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