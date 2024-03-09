В Тюмени подскочили цены на отдых в отелях

Средний чек в тюменских отелях вырос на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отдых в тюменских отелях, гостиницах и глэмпингах за 2023 год вырос на 30%. Об этом сообщил президент Ассоциации развития модульных отелей Вадим Палий.

«В Тюмени в 2023 году средний чек на проживание в отелях, гостиницах и глэмпингах вырос на 30%», — поделился Палий с РБК Тюмень. Причинами роста цен он назвал развитие внутреннего туризма и возросший спрос на отдых россиян внутри страны.

Палий считает, что сложившаяся ситуация в турбизнесе способствует его развитию, что в конечном итоге сыграет положительную роль и для потребителей. В регионе появится больше новых гостиниц, мест отдыха и интересных проектов.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2023 году самая высокая стоимость проживания была зафиксирована в глэмпингах и составила 9000 рублей. Эксперты считают, что рост цен на отдых в регионе продолжится и в 2024 году.

Тюмень и Екатеринбург стали одними из самых востребованных направлений у россиян на мартовские праздники. Аналогичный результат аналитики зафиксировали и в феврале 2024 года. Российские туристы чаще всего планировали отдых внутри страны. На города РФ в конце зимы пришлось 81,2% авиабронирований и 97,56% железнодорожных поездок.