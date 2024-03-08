Тюмень и Екатеринбург вошли в топ направлений у туристов на мартовские праздники

Тюмень и Екатеринбург стали одними из самых востребованных направлений у россиян на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба сервиса путешествий Tutu.ru.
«Самым востребованным авианаправлением стала Москва с долей пассажиров 18,8%. Второе место занял Санкт-Петербург — 8,4%. В топ также вошли Калининград (3%), Минеральные Воды (2,9%), Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень», — рассказали в пресс-службе журналистам «Коммерсанта».
По словам пресс-службы сервиса путешествий, за границу больше всего туристов полетят в Узбекистан (доля купленных авиабилетов — 18,55%). Помимо того, популярными направлениями стали Азербайджан (13,6%), Армения (10,92%), Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%).
Исследовании сервиса Tutu.ru рассказали, что Тюмень и Екатеринбург в феврале этого года стали одними из самых популярных авианаправлений на праздники. По данным сервиса, города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ. Кроме того, среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан.
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