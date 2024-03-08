Развлечения Туризм Тюмень и Екатеринбург вошли в топ направлений у туристов на мартовские праздники 08 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 + На мартовские праздники за границу больше всего туристов полетят в Узбекистан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тюмень и Екатеринбург стали одними из самых востребованных направлений у россиян на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба сервиса путешествий Tutu.ru. «Самым востребованным авианаправлением стала Москва с долей пассажиров 18,8%. Второе место занял Санкт-Петербург — 8,4%. В топ также вошли Калининград (3%), Минеральные Воды (2,9%), Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень», — рассказали в пресс-службе журналистам «Коммерсанта». По словам пресс-службы сервиса путешествий, за границу больше всего туристов полетят в Узбекистан (доля купленных авиабилетов — 18,55%). Помимо того, популярными направлениями стали Азербайджан (13,6%), Армения (10,92%), Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%). Исследовании сервиса Tutu.ru рассказали, что Тюмень и Екатеринбург в феврале этого года стали одними из самых популярных авианаправлений на праздники. По данным сервиса, города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ. Кроме того, среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. Тюмень и Екатеринбург стали одними из самых востребованных направлений у россиян на мартовские праздники. Об этом сообщила пресс-служба сервиса путешествий Tutu.ru. «Самым востребованным авианаправлением стала Москва с долей пассажиров 18,8%. Второе место занял Санкт-Петербург — 8,4%. В топ также вошли Калининград (3%), Минеральные Воды (2,9%), Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Самара и Тюмень», — рассказали в пресс-службе журналистам «Коммерсанта». По словам пресс-службы сервиса путешествий, за границу больше всего туристов полетят в Узбекистан (доля купленных авиабилетов — 18,55%). Помимо того, популярными направлениями стали Азербайджан (13,6%), Армения (10,92%), Турция (7,8%) и ОАЭ (4,37%). Исследовании сервиса Tutu.ru рассказали, что Тюмень и Екатеринбург в феврале этого года стали одними из самых популярных авианаправлений на праздники. По данным сервиса, города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ. Кроме того, среди зарубежных направлений традиционно лидируют полеты в дружественные страны: в Узбекистан, Армению, Азербайджан, Турцию и Таджикистан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям