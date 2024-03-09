Арестован водитель, в ДТП с которым погибла челябинская семья с детьми

10 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Водитель был заключен под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Усть-Катавский городской суд (Челябинская область) отправил 19-летнего водителя Hyundai Santa Fe, в столкновении с которым погибла семья с детьми, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Сегодня Усть-Катавский городской суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024. Прокурор поддержал ходатайство следователя, полагая, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться», — заявили в надзорном ведомстве. Семья, погибшая в ДТП на челябинской трассе 4 марта, ехала из Усть-Катава. Водитель Hyundai Santa Fe, предварительно, пошел на обгон и врезался в ВАЗ-21102. В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, четырехлетний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии.

Усть-Катавский городской суд (Челябинская область) отправил 19-летнего водителя Hyundai Santa Fe, в столкновении с которым погибла семья с детьми, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Сегодня Усть-Катавский городской суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024. Прокурор поддержал ходатайство следователя, полагая, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться», — заявили в надзорном ведомстве. Семья, погибшая в ДТП на челябинской трассе 4 марта, ехала из Усть-Катава. Водитель Hyundai Santa Fe, предварительно, пошел на обгон и врезался в ВАЗ-21102. В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, четырехлетний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии.