09 марта 2024
08 марта 2024

Арестован водитель, в ДТП с которым погибла челябинская семья с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Водитель был заключен под стражу в зале суда Фото:

Усть-Катавский городской суд (Челябинская область) отправил 19-летнего водителя Hyundai Santa Fe, в столкновении с которым погибла семья с детьми, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Сегодня Усть-Катавский городской суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024. Прокурор поддержал ходатайство следователя, полагая, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться», — заявили в надзорном ведомстве.

Семья, погибшая в ДТП на челябинской трассе 4 марта, ехала из Усть-Катава. Водитель Hyundai Santa Fe, предварительно, пошел на обгон и врезался в ВАЗ-21102.

В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, четырехлетний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии.

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Усть-Катавский городской суд (Челябинская область) отправил 19-летнего водителя Hyundai Santa Fe, в столкновении с которым погибла семья с детьми, в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Сегодня Усть-Катавский городской суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024. Прокурор поддержал ходатайство следователя, полагая, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей или скрыться», — заявили в надзорном ведомстве. Семья, погибшая в ДТП на челябинской трассе 4 марта, ехала из Усть-Катава. Водитель Hyundai Santa Fe, предварительно, пошел на обгон и врезался в ВАЗ-21102. В отечественном авто получили травмы, не совместимые с жизнью, и погибли водитель (отец) и все пассажиры, находившиеся в момент аварии на задних сиденьях — мама, семилетняя дочь, трехмесячный сын. Еще один ребенок, четырехлетний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи в крайне тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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