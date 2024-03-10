FT: Украина пытается втянуть Японию и Канаду в конфликт с Россией

10 марта 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Украина намерена втянуть Японию и Канаду в конфликт с РФ с целью получения поддержки, передает FT Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить для себя дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщает председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. «Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», — заявила Роксолана Пидласа в разговоре с газетой Financial Times. Она напомнила, что в настоящий момент Конгресс США не может направить новый пакет поддержки. Накануне в Офисе президента Украины Владимира Зеленского решили сократить не менее пяти ведомств, которые занимаются социальной сферой. Таким образом Киев рассчитывает пополнить бюджет. Также в настоящий момент в США проходит предварительное голосование за кандидатов в президенты на новый пост. Дональда Трампа называют основным кандидатом. Однако он неоднократно давал понять, что Украине будет сложнее согласовывать поддержку, когда он вернется к власти.

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить для себя дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщает председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. «Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов», — заявила Роксолана Пидласа в разговоре с газетой Financial Times. Она напомнила, что в настоящий момент Конгресс США не может направить новый пакет поддержки. Накануне в Офисе президента Украины Владимира Зеленского решили сократить не менее пяти ведомств, которые занимаются социальной сферой. Таким образом Киев рассчитывает пополнить бюджет. Также в настоящий момент в США проходит предварительное голосование за кандидатов в президенты на новый пост. Дональда Трампа называют основным кандидатом. Однако он неоднократно давал понять, что Украине будет сложнее согласовывать поддержку, когда он вернется к власти.