Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что на самом деле в марте 2022 года никакие мирные инициативы между Россией и Украиной не обсуждались. Песков в ответ на эти слова задал встречный вопрос: о чем тогда говорили лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и бывший британский премьер Борис Джонсон.
«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», — задал встречный вопрос Дмитрий Песков. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин в
Впервые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада проходили в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда стороны не пришли к соглашению. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на тот момент участники конфликта почти договорились друг с другом. Однако Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Именно об этом бывший премьер-министр Великобритании и разговаривал с Арахамией.
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