Песков задал Шольцу вопрос по поводу мира на Украине

У Пескова появились вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре с Украиной
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отреагировал на слова Олафа Шольца, который говорил, что переговоров между РФ и Украиной в 2022 году не бьло Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что на самом деле в марте 2022 года никакие мирные инициативы между Россией и Украиной не обсуждались. Песков в ответ на эти слова задал встречный вопрос: о чем тогда говорили лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и бывший британский премьер Борис Джонсон.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», — задал встречный вопрос Дмитрий Песков. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Впервые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада проходили в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда стороны не пришли к соглашению. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на тот момент участники конфликта почти договорились друг с другом. Однако Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Именно об этом бывший премьер-министр Великобритании и разговаривал с Арахамией.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что на самом деле в марте 2022 года никакие мирные инициативы между Россией и Украиной не обсуждались. Песков в ответ на эти слова задал встречный вопрос: о чем тогда говорили лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и бывший британский премьер Борис Джонсон. «Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин Арахамия, и о чем тогда говорил господин Джонсон», — задал встречный вопрос Дмитрий Песков. Его слова передает российский журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Впервые мирные переговоры между Россией и Украиной с участием стран Запада проходили в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда стороны не пришли к соглашению. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на тот момент участники конфликта почти договорились друг с другом. Однако Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Именно об этом бывший премьер-министр Великобритании и разговаривал с Арахамией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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