В МИД РФ увидели послание в словах Папы Римского о мире на Украине

Захарова: своим обращением с просьбой о мире Франциск обращался к Западу

10 марта 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что Франциск обращался к Западу, а не к Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Папа Римский Франциск обратился к Украине с просьбой пойти на переговоры с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что послание понтифика на самом деле было обращено к Западу, с целью того, чтобы тот признал свою ошибку и не провоцировал конфликт на Украине, а наоборот — начал инициировать переговоры. «Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала Мария Захарова в комментарии агентству ANSA. Она также напомнила, что Россия всегда выступала за мир и никогда не игнорировала мирные инициативы. Накануне Франциск выступил с обращением в ходе которого попросил Украину прислушаться и принять переговоры с Россией. Он также отметил, что поднятие белого флага не является трусостью, если это поможет сохранить жизни людей. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако адекватных предложений от Запада не поступало.

Папа Римский Франциск обратился к Украине с просьбой пойти на переговоры с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что послание понтифика на самом деле было обращено к Западу, с целью того, чтобы тот признал свою ошибку и не провоцировал конфликт на Украине, а наоборот — начал инициировать переговоры. «Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала Мария Захарова в комментарии агентству ANSA. Она также напомнила, что Россия всегда выступала за мир и никогда не игнорировала мирные инициативы. Накануне Франциск выступил с обращением в ходе которого попросил Украину прислушаться и принять переговоры с Россией. Он также отметил, что поднятие белого флага не является трусостью, если это поможет сохранить жизни людей. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако адекватных предложений от Запада не поступало.