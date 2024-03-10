Зеленский раскритиковал Папу Римского за предложение поднять белый флаг

11 марта 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Слова Зеленского стали реакцией на слова понтифика Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова папы римского Франциска, назвавшего мужеством поднятие белого флага. Понтифик занимается «виртуальным посредничеством», заявил Зеленский в видеообращении. «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в Силах обороны <…> поддерживают и молитвой, и делом. Вот что такое церковь. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал Зеленский, которого цитирует «Украинская правда». Зеленский не упомянул папу римского. Но, как отмечает украинское издание, его слова стали реакцией на слова понтифика. Зеленский говорит про церковь, которая находится за две с половиной тысячи километров. Ватикан как раз находится на таком расстоянии от Киева. Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна принять мужество и пойти на переговоры с Россией. Сильно то государство, которое готово поднять «белый флаг» для сохранения жизней своих людей, заявил папа римский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что послание понтифика было обращено к Западу, чтобы тот признал свою ошибку и не провоцировал развитие конфликта на Украине, а наоборот — начал инициировать переговоры. Захарова напомнила, что Россия всегда выступала за мир и никогда не игнорировала мирные инициативы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал слова папы римского Франциска, назвавшего мужеством поднятие белого флага. Понтифик занимается «виртуальным посредничеством», заявил Зеленский в видеообращении. «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в Силах обороны <…> поддерживают и молитвой, и делом. Вот что такое церковь. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал Зеленский, которого цитирует «Украинская правда». Зеленский не упомянул папу римского. Но, как отмечает украинское издание, его слова стали реакцией на слова понтифика. Зеленский говорит про церковь, которая находится за две с половиной тысячи километров. Ватикан как раз находится на таком расстоянии от Киева. Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна принять мужество и пойти на переговоры с Россией. Сильно то государство, которое готово поднять «белый флаг» для сохранения жизней своих людей, заявил папа римский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что послание понтифика было обращено к Западу, чтобы тот признал свою ошибку и не провоцировал развитие конфликта на Украине, а наоборот — начал инициировать переговоры. Захарова напомнила, что Россия всегда выступала за мир и никогда не игнорировала мирные инициативы.