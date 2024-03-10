Захарова заявила, что Украину не зовут в НАТО из-за планов на ее территорию

11 марта 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

В НАТО не хотят признавать существующих границ Украины, считает Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украина не была приглашена в НАТО из-за интереса западных стран к ее территориям, ведь иначе от альянса потребовалось бы признание существующих границ страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Так [Украину] не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Захарова также отметила, что ситуацию следует анализировать в контексте того, как западные страны разделяют Украину, которую ранее называли своим другом и партнером. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уверен, что Украину пригласят в НАТО в 2024 году. Украинский президент отмечал, что хочет, чтобы страна вступила в альянс ради обеспечения безопасности своей территории. Газета New York Times отмечала, что НАТО не хочет принимать Украину из-за потенциального конфликта с РФ.

Украина не была приглашена в НАТО из-за интереса западных стран к ее территориям, ведь иначе от альянса потребовалось бы признание существующих границ страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Так [Украину] не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Захарова также отметила, что ситуацию следует анализировать в контексте того, как западные страны разделяют Украину, которую ранее называли своим другом и партнером. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уверен, что Украину пригласят в НАТО в 2024 году. Украинский президент отмечал, что хочет, чтобы страна вступила в альянс ради обеспечения безопасности своей территории. Газета New York Times отмечала, что НАТО не хочет принимать Украину из-за потенциального конфликта с РФ.