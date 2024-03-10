Пермяки нарастили задолженность перед банками почти на 100 тысяч рублей

В среднем задолженность перед банками жителей Прикамья за года выросла на 90,6 тысячи рублей. К такому выводу пришли финансовые аналитики, проверившие платежеспособность регионов России.
«Объем средней кредитной задолженности перед банкам одного жителя Пермского края на начало 2024 года — 468,5 тысячи рублей. Сумма за год выросла на 90,6 тысячи», — указано в исследовании на сайте РИА Новости.
В рейтинге по закредитованности населения край занимает 66-ю строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе в 2024 году составляет 74,1%. Годом ранее Прикамье находилось на 68-м месте. Это говорит о том, что пермякам стало проще гасить кредиты из-за уровня зарплаты.
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