10 марта 2024
09 марта 2024

Пермяки нарастили задолженность перед банками почти на 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Усредненный объем долга жителя региона превышает 468 тысяч рублей Фото:

В среднем задолженность перед банками жителей Прикамья за года выросла на 90,6 тысячи рублей. К такому выводу пришли финансовые аналитики, проверившие платежеспособность регионов России.

«Объем средней кредитной задолженности перед банкам одного жителя Пермского края на начало 2024 года — 468,5 тысячи рублей. Сумма за год выросла на 90,6 тысячи», — указано в исследовании на сайте РИА Новости.

В рейтинге по закредитованности населения край занимает 66-ю строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе в 2024 году составляет 74,1%. Годом ранее Прикамье находилось на 68-м месте. Это говорит о том, что пермякам стало проще гасить кредиты из-за уровня зарплаты.

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В среднем задолженность перед банками жителей Прикамья за года выросла на 90,6 тысячи рублей. К такому выводу пришли финансовые аналитики, проверившие платежеспособность регионов России. «Объем средней кредитной задолженности перед банкам одного жителя Пермского края на начало 2024 года — 468,5 тысячи рублей. Сумма за год выросла на 90,6 тысячи», — указано в исследовании на сайте РИА Новости. В рейтинге по закредитованности населения край занимает 66-ю строчку. Соотношение среднедушевого долга по кредиту к средней зарплате в регионе в 2024 году составляет 74,1%. Годом ранее Прикамье находилось на 68-м месте. Это говорит о том, что пермякам стало проще гасить кредиты из-за уровня зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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