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Пермяки за год увеличили задолженность перед банками

© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье выросло число должников Фото:

За год доля задолженности населения Пермского края перед банками увеличилась на 7,3%. К таким выводам пришли финансовые аналитики, проверяющие платежеспособность регионов страны.

«Изменение задолженности населения Пермского края за 12 месяцев к 1 марта текущего года: увеличение на 8%. Суммарная ссудная задолженность жителей региона равна 379 тысячам рублей», — указано в исследовании, которое опубликовало РИА Новости.

Финансисты отмечают, что доля просроченной задолженности пермяков перед банками составляет 3,9%. В целом, это соответствует показателю прошлого года. В рейтинге территорий РФ Прикамье расположилось на 34 месте.

Ранее аналитики установили, что жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.

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За год доля задолженности населения Пермского края перед банками увеличилась на 7,3%. К таким выводам пришли финансовые аналитики, проверяющие платежеспособность регионов страны. «Изменение задолженности населения Пермского края за 12 месяцев к 1 марта текущего года: увеличение на 8%. Суммарная ссудная задолженность жителей региона равна 379 тысячам рублей», — указано в исследовании, которое опубликовало РИА Новости. Финансисты отмечают, что доля просроченной задолженности пермяков перед банками составляет 3,9%. В целом, это соответствует показателю прошлого года. В рейтинге территорий РФ Прикамье расположилось на 34 месте. Ранее аналитики установили, что жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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