Пермяки за год увеличили задолженность перед банками

За год доля задолженности населения Пермского края перед банками увеличилась на 7,3%. К таким выводам пришли финансовые аналитики, проверяющие платежеспособность регионов страны.
«Изменение задолженности населения Пермского края за 12 месяцев к 1 марта текущего года: увеличение на 8%. Суммарная ссудная задолженность жителей региона равна 379 тысячам рублей», — указано в исследовании, которое опубликовало РИА Новости.
Финансисты отмечают, что доля просроченной задолженности пермяков перед банками составляет 3,9%. В целом, это соответствует показателю прошлого года. В рейтинге территорий РФ Прикамье расположилось на 34 месте.
Ранее аналитики установили, что жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.
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