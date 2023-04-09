Пермяки за год увеличили задолженность перед банками

10 апреля 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

В Прикамье выросло число должников Фото: Денис Моргунов © URA.RU За год доля задолженности населения Пермского края перед банками увеличилась на 7,3%. К таким выводам пришли финансовые аналитики, проверяющие платежеспособность регионов страны. «Изменение задолженности населения Пермского края за 12 месяцев к 1 марта текущего года: увеличение на 8%. Суммарная ссудная задолженность жителей региона равна 379 тысячам рублей», — указано в исследовании, которое опубликовало РИА Новости. Финансисты отмечают, что доля просроченной задолженности пермяков перед банками составляет 3,9%. В целом, это соответствует показателю прошлого года. В рейтинге территорий РФ Прикамье расположилось на 34 месте. Ранее аналитики установили, что жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.

За год доля задолженности населения Пермского края перед банками увеличилась на 7,3%. К таким выводам пришли финансовые аналитики, проверяющие платежеспособность регионов страны. «Изменение задолженности населения Пермского края за 12 месяцев к 1 марта текущего года: увеличение на 8%. Суммарная ссудная задолженность жителей региона равна 379 тысячам рублей», — указано в исследовании, которое опубликовало РИА Новости. Финансисты отмечают, что доля просроченной задолженности пермяков перед банками составляет 3,9%. В целом, это соответствует показателю прошлого года. В рейтинге территорий РФ Прикамье расположилось на 34 месте. Ранее аналитики установили, что жителям Пермского края стало проще выплачивать кредиты. Регион поднялся на три пункта в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.