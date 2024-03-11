Диетолог объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья

Без вреда для здоровья стоит съедать не больше двух блинов три раза в неделю. Об этом заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. При этом их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала Бережная в интервью
При переедании блинов может появиться тяжесть в животе, дискомфорт или острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью, предупредила Бережная. Если вы все-таки съели лишнего, диетолог рекомендует неспешно прогуляться на свежем воздухе. Достаточно просто походить, подвигаться, подышать воздухом, без всяких физических нагрузок. Движение улучшит переваривание, а микробиота будет себя чувствовать лучше.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, можно ли православным есть блины на Масленицу. Он отметил, что празднование на спасение души православных не отразится, поэтому можно не бояться и насладиться блинной неделей. Однако он отметил, что праздник стоит провести «разумно и по-доброму». Масленица в 2024 году празднуется с 11 по 17 марта.
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