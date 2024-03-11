Диетолог объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья

Диетолог Бережная: не стоит есть больше двух блинов три раза в неделю

11 марта 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

При переедании блинов может появиться тяжесть в животе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Без вреда для здоровья стоит съедать не больше двух блинов три раза в неделю. Об этом заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. При этом их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала Бережная в интервью радио Спутник. При переедании блинов может появиться тяжесть в животе, дискомфорт или острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью, предупредила Бережная. Если вы все-таки съели лишнего, диетолог рекомендует неспешно прогуляться на свежем воздухе. Достаточно просто походить, подвигаться, подышать воздухом, без всяких физических нагрузок. Движение улучшит переваривание, а микробиота будет себя чувствовать лучше. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, можно ли православным есть блины на Масленицу. Он отметил, что празднование на спасение души православных не отразится, поэтому можно не бояться и насладиться блинной неделей. Однако он отметил, что праздник стоит провести «разумно и по-доброму». Масленица в 2024 году празднуется с 11 по 17 марта.

Без вреда для здоровья стоит съедать не больше двух блинов три раза в неделю. Об этом заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. «Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. При этом их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала Бережная в интервью радио Спутник. При переедании блинов может появиться тяжесть в животе, дискомфорт или острые боли. Можно даже попасть на операционный стол с кишечной непроходимостью, предупредила Бережная. Если вы все-таки съели лишнего, диетолог рекомендует неспешно прогуляться на свежем воздухе. Достаточно просто походить, подвигаться, подышать воздухом, без всяких физических нагрузок. Движение улучшит переваривание, а микробиота будет себя чувствовать лучше. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, можно ли православным есть блины на Масленицу. Он отметил, что празднование на спасение души православных не отразится, поэтому можно не бояться и насладиться блинной неделей. Однако он отметил, что праздник стоит провести «разумно и по-доброму». Масленица в 2024 году празднуется с 11 по 17 марта.