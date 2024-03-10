Росприроднадзор выявил нарушения на рудниках челябинского золотодобытчика

Проверяющие Росприроднадзора выявили нарушения на объектах ЮГК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушения на рудниках холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константина Струкова из Челябинска. Как URA.RU сообщил руководитель Уральского межрегионального управления Роман Тужиков, проверки прошли на пяти объектах золотодобытчика.

«По результатам проведенной внеплановой выездной проверки выявлены нарушения в части использования и охраны водных объектов. Также зафиксированы нарушения в области обращения с отходами производства и потребления», — рассказал URA.RU Тужиков.

Данная внеплановая проверка длилась месяц с марта по апрель 2023 года. В Верхнеуральском районе проверяли два объекта: карьеры «Западный Курасан» и «Южный Курасан». Специалисты Центра лабораторного анализа и техизмерений по УрФО обследовали территорию и взяли пробы воды из реки Сухой Курасан. Предписав устранить выявленные нарушения, в Росприроднадзоре составили протоколы об административных правонарушениях и выписали штраф размером в 400 тысяч рублей.

«Подтвердить факт прорыва дамбы пруда-отстойника на объекте карьер „Западный Курасан“ АО „ЮГК“ в ходе проведения внеплановой проверки не представилось возможным. Установлен факт отсыпки акватории р. Сухой Курасан, обнаруженной вблизи дамбы пруда-отстойника», — добавил собеседник URA.RU.

Второй штраф на сумму в 500 тысяч выписан по итогам проверки, проведенной в сентябре того же года. Мероприятие прошло на четырех объектах: на шахте «Центральной», «Березняковском участке», карьерах «Светлинский» и «Западный Курасан». Характер нарушений руководитель не уточнил, обратив внимание на то, что постановления о правонарушениях ЮГК обжаловал в суде.

В марте власти Краснинского поселения в Верхнеуральском районе подали в суд на ЮГК. Администрация поселка потребовала взять на содержание несколько плотин на Сухом Курасане, пока объекты не признали бесхозяйными. Это потребовалось, чтобы обезопасить гидротехнические сооружения.