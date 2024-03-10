10 марта 2024
09 марта 2024

В Перми сдвинулись сроки по проекту развития микрорайона, с которым познакомили Чернышенко

Власти изменили дату торгов по реновации микрорайона ДКЖ в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Решетников с проверкой в новом зоопарке. Пермь, зоопарк, рабочие, стройка
В микрорайоне ДКЖ будут построены жилые дома Фото:

Торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся не ранее конца мая. Соответствующие изменения внесло в документ, предполагающий жилую застройку микрорайона, министерство строительства Пермского края.

«Крайний срок, до которого должна быть реализована процедура [проведения электронного аукциона], сместили на конец мая», — пишет «Новый компаньон», ознакомившийся с документом. Ранее торги планировалось провести до 31 марта. Начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб.

В июне 2022 года с проектом комплексного развития указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Помимо этого проект освоения территории предполагает ее застройку жилыми многоквартирными домами. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га.

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Торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся не ранее конца мая. Соответствующие изменения внесло в документ, предполагающий жилую застройку микрорайона, министерство строительства Пермского края. «Крайний срок, до которого должна быть реализована процедура [проведения электронного аукциона], сместили на конец мая», — пишет «Новый компаньон», ознакомившийся с документом. Ранее торги планировалось провести до 31 марта. Начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб. В июне 2022 года с проектом комплексного развития указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Помимо этого проект освоения территории предполагает ее застройку жилыми многоквартирными домами. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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