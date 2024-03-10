В Перми сдвинулись сроки по проекту развития микрорайона, с которым познакомили Чернышенко

Власти изменили дату торгов по реновации микрорайона ДКЖ в Перми

11 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

В микрорайоне ДКЖ будут построены жилые дома Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся не ранее конца мая. Соответствующие изменения внесло в документ, предполагающий жилую застройку микрорайона, министерство строительства Пермского края. «Крайний срок, до которого должна быть реализована процедура [проведения электронного аукциона], сместили на конец мая», — пишет «Новый компаньон», ознакомившийся с документом. Ранее торги планировалось провести до 31 марта. Начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб. В июне 2022 года с проектом комплексного развития указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Помимо этого проект освоения территории предполагает ее застройку жилыми многоквартирными домами. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га.

Торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми состоятся не ранее конца мая. Соответствующие изменения внесло в документ, предполагающий жилую застройку микрорайона, министерство строительства Пермского края. «Крайний срок, до которого должна быть реализована процедура [проведения электронного аукциона], сместили на конец мая», — пишет «Новый компаньон», ознакомившийся с документом. Ранее торги планировалось провести до 31 марта. Начальная цена аукциона составляет 225,7 млн руб. В июне 2022 года с проектом комплексного развития указанной территории губернатор Пермского края Дмитрий Махонин познакомил вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В микрорайоне должна появиться новая автодорожная сеть, многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей, краевая музыкальная школа и транспортно-пересадочный узел «Пермь-II». Помимо этого проект освоения территории предполагает ее застройку жилыми многоквартирными домами. Общая площадь территории, отведенной под застройку — 25,29 га.