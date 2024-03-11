Британская разведка: Украина окончательно зарылась в оборону

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ВСУ активно строят оборонительные рубежи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ наращивают строительство оборонительных сооружений на линии фронта. Это говорит об изнуряющем характере конфликта и полном переходе Украины в оборону. Об этом стало известно из последнего отчета британской разведки.

«ВСУ ускорили строительство защитных сооружений на фронте. Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта», — передает сообщение британского ведомства «Ридус». Там добавили, что в данной ситуации попытка прорыва сквозь оборону может сопровождаться высокой вероятностью больших потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе руководства и военного командования над усилением обороны Харькова, второго по масштабу города страны. Это связано с продвижением российской армии.

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ВСУ наращивают строительство оборонительных сооружений на линии фронта. Это говорит об изнуряющем характере конфликта и полном переходе Украины в оборону. Об этом стало известно из последнего отчета британской разведки. «ВСУ ускорили строительство защитных сооружений на фронте. Создание основных оборонительных позиций свидетельствует об изнуряющем характере конфликта», — передает сообщение британского ведомства «Ридус». Там добавили, что в данной ситуации попытка прорыва сквозь оборону может сопровождаться высокой вероятностью больших потерь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе руководства и военного командования над усилением обороны Харькова, второго по масштабу города страны. Это связано с продвижением российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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