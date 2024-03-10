Стало известно, кто накрыл легендарную надпись Тимофея Ради в Екатеринбурге

Работу Тимофея Ради в Екатеринбурге накрывал брезентом фестиваль «Движение»

Реклама указывает на место проведения фестиваля Фото: Илья Московец © URA.RU

Организаторы фестиваля мотоспорта «Движение» подтвердили, что баннер под работой художника Тимофея Ради в Екатеринбурге принадлежит им, а брезентом арт-объект три дня назад накрывали они. Центральной площадкой фестиваля станет набережная городского пруда, именно поэтому баннер «Движение начинается здесь» появился на крыше бывшего Уральского приборостроительного завода — он указывает на место проведения. Об этом команда «Движения» рассказала URA.RU.

«Мы знаем, какое значение для всех екатеринбуржцев имеет работа „Кто мы, откуда, куда мы идем“. Мы, как и многие другие, ищем ответы на эти вопросы. И этот поиск — и есть „движение“. Баннер на крыше временный, а работа художника Тимы Ради останется, чтобы мы продолжали поиск ответов», — рассказал представитель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин.

Мероприятие пройдет 8 и 9 июня на площадках в центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. В программу войдут показательные выступления мотоспортсменов, выставка производителей авто- и мототехники, кастом-шоу, выступление хедлайнеров и молодых уральских музыкантов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, кинофестиваль, лекции, ярмарки, гастрофест, водное шоу и фестиваль сапбордов.

«Мы решили, что Урал — лучшее место, чтобы провести подобный фестиваль. Здесь развита мотокультура, есть потрясающие клубы, отличная детская мотошкола, здесь родились одноименные легендарные мотоциклы. Для организации фестиваля мы пригласили уральских специалистов — ивентщиков, спортсменов, музыкантов, рестораторов, литераторов, художников, представителей сферы культуры. Нас поддержали губернатор, администрация Екатеринбурга, местные предприниматели, меценаты. Наша задача — открыть Урал для всего мотосообщества России и подарить классный, яркий праздник жителям региона», — объяснил Кашкин.

Днем, 7 марта, неизвестные накрыли арт-объект Тимофея Ради, его он создал в 2017 году в рамках Уральской биеннале современного искусства. Позже художник кратко прокомментировал свою работу, накрытую брезентом. Днем 11 марта надпись открыли, но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью.