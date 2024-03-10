В ХМАО подвал многоквартирного дома затопило нечистотами

По квартирам дома, помимо ужасного запаха, распространилась плесень Фото: Илья Московец © URA.RU

В доме №11 во втором микрорайоне Нефтеюганска (ХМАО) на протяжении восьми месяцев периодически происходят порывы канализационных труб в подвале. Жительница дома Надежда рассказала журналисту URA.RU, что по квартирам, помимо ужасного запаха, распространилась плесень.

«С августа 2023 года, после капитального ремонта коммунальных сетей дома, у нас периодически затапливает подвал канализацией. Мы обращались и в нашу УК, и в Горводоканал, но все бесполезно, так как там говорят, что виноваты сами жильцы. Но до капремонта аварий не было», — рассказала Надежда. По ее словам, порывы канализационных труб происходят все чаще и чаще. В последний раз нечистоты полностью залили подвал всего дома в феврале.

На протяжении этого времени жильцы дома вынуждены постоянно терпеть запах канализации. Из-за постоянной влажности в квартирах образуется плесень, которую невозможно истребить. «Мы обрабатывали квартиру несколько раз от плесени, но все бесполезно, так как это идет снизу. От этого страдают все в доме», — пояснила Надежда.

В управляющей компании «Центральный участок», которая обслуживает дом, на звонки URA.RU не ответили. По вопросу качества коммунальных сетей дома URA.RU направило официальный запрос в администрацию Нефтеюганска. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о том, что жильцы аварийного дома в Пыть-Яхе (ХМАО) жалуются на невыносимый запах в квартирах после прорыва батареи с кипятком. Дело в мусоре, который продолжает гнить в муниципальной квартире, где произошла авария.