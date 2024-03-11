Песков: намерение Запада отправить войска на Украину вызывает напряженность

11 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Представители НАТО находятся на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активное намерение Франции создать коалицию стран, которые будут готовы отправить войска на Украину, обостряет международную обстановку. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сформировать коалицию из стран, которые могут направить некий контингент войск на Украину является обострением обстановки. Такие действия являются очень опасными, так как могут иметь нежелательные последствия», — заявил Песков. Он добавил, что у российских спецслужб уже давно имеется информации о том, что так или иначе представители, которые имеют прямое отношение к НАТО, находятся на территории Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдаты из некоторых стран НАТО уже находятся на Украине. Он выразил благодарность амбассадорам этих стран за риск, который они приняли. Однако он отказался называть конкретные страны, которые направили своих военных на помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активное намерение Франции создать коалицию стран, которые будут готовы отправить войска на Украину, обостряет международную обстановку. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сформировать коалицию из стран, которые могут направить некий контингент войск на Украину является обострением обстановки. Такие действия являются очень опасными, так как могут иметь нежелательные последствия», — заявил Песков. Он добавил, что у российских спецслужб уже давно имеется информации о том, что так или иначе представители, которые имеют прямое отношение к НАТО, находятся на территории Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что солдаты из некоторых стран НАТО уже находятся на Украине. Он выразил благодарность амбассадорам этих стран за риск, который они приняли. Однако он отказался называть конкретные страны, которые направили своих военных на помощь Киеву.