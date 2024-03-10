Губернатор Шумков рассказал о переговорах с Минфином по поводу госдолга

11 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков ведет переговоры с Минфином РФ о ведении долговой политики с возможностью развития региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ситуации с государственным долгом региона в ходе переговоров с Министерством финансов РФ. Также он сообщил о ведущихся переговорах с Минфином, цель которых — определение стратегии долговой политики для области, при которой она сможет развиваться. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «„Наследство“ региона в виде госдолга на 2018 год составляло 16,6 млрд. Сейчас — 16,4 млрд рублей. За пять лет активного развития и строительства мы обошлись без раздувания долговых обязательств. В 2019—2020 годах госдолг был перекредитован под ставку в 1,5 раза ниже. Затем переоформлен под минимальную ставку. Далее — был сдвинут срок возврата этих средств. В свете последних новелл обсуждаем с Минфином варианты, чтобы регион мог вести долговую политику, продолжая активное развитие и подъем», — указано в канале губернатора «силаVправде (V. Шумков)». Сейчас, по данным Шумкова, соотношение размера госдолга региона к собственным доходам снизилось почти в 3 раза, а он больше не предоставляет угрозу бюджетной стабильности. Также он отметил, что чем меньше будет происходить перераспределение средств между бюджетами, а больше инвестиций направляться на развитие, тем благоприятнее это скажется на ситуации в регионе, жизни его жителей и на государстве в целом. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область с 2019 года курирует лично министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе одного из своих визитов в Курган он заявлял о необходимости «подтянуть» регион в социально-экономическом развитии. На это Минфином было выделено пять млрд рублей до 2024 года. В феврале 2024 года Силуанов посетил регион и положительно оценил итоги выполнения индивидуальной программы развития области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ситуации с государственным долгом региона в ходе переговоров с Министерством финансов РФ. Также он сообщил о ведущихся переговорах с Минфином, цель которых — определение стратегии долговой политики для области, при которой она сможет развиваться. Об этом он пишет в своем telegram-канале. «„Наследство“ региона в виде госдолга на 2018 год составляло 16,6 млрд. Сейчас — 16,4 млрд рублей. За пять лет активного развития и строительства мы обошлись без раздувания долговых обязательств. В 2019—2020 годах госдолг был перекредитован под ставку в 1,5 раза ниже. Затем переоформлен под минимальную ставку. Далее — был сдвинут срок возврата этих средств. В свете последних новелл обсуждаем с Минфином варианты, чтобы регион мог вести долговую политику, продолжая активное развитие и подъем», — указано в канале губернатора «силаVправде (V. Шумков)». Сейчас, по данным Шумкова, соотношение размера госдолга региона к собственным доходам снизилось почти в 3 раза, а он больше не предоставляет угрозу бюджетной стабильности. Также он отметил, что чем меньше будет происходить перераспределение средств между бюджетами, а больше инвестиций направляться на развитие, тем благоприятнее это скажется на ситуации в регионе, жизни его жителей и на государстве в целом. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область с 2019 года курирует лично министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе одного из своих визитов в Курган он заявлял о необходимости «подтянуть» регион в социально-экономическом развитии. На это Минфином было выделено пять млрд рублей до 2024 года. В феврале 2024 года Силуанов посетил регион и положительно оценил итоги выполнения индивидуальной программы развития области.