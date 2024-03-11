Общество В РФ хотят разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные авто 11 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Экстренные службы могут получить право таранить неправильно припаркованные автомобили, заявил Сергей Голунов Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Госдуму в конце апреля — начале мая будет внесен законопроект, который предоставит право экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов. «В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили», — передает слова Колунова РИА Новости. Он добавил, что соответствующая инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента в конце апреля — начале мая. В Общественной палате еще в 2016 году обратили внимание на проблему хаотично припаркованных автомобилей во дворах. Это затрудняет доступ оперативных служб к нужным адресам и может привести к опасным ситуациям. Депутаты и страховые компании планировали освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей. В Госдуму в конце апреля — начале мая будет внесен законопроект, который предоставит право экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов. «В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили», — передает слова Колунова РИА Новости. Он добавил, что соответствующая инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента в конце апреля — начале мая. В Общественной палате еще в 2016 году обратили внимание на проблему хаотично припаркованных автомобилей во дворах. Это затрудняет доступ оперативных служб к нужным адресам и может привести к опасным ситуациям. Депутаты и страховые компании планировали освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям