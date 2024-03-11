В РФ хотят разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные авто

В Госдуму в конце апреля — начале мая будет внесен законопроект, который предоставит право экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов.
«В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили», — передает слова Колунова РИА Новости. Он добавил, что соответствующая инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента в конце апреля — начале мая.
В Общественной палате еще в 2016 году обратили внимание на проблему хаотично припаркованных автомобилей во дворах. Это затрудняет доступ оперативных служб к нужным адресам и может привести к опасным ситуациям. Депутаты и страховые компании планировали освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.
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