В РФ хотят разрешить экстренным службам таранить неправильно припаркованные авто

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Экстренные службы могут получить право таранить неправильно припаркованные автомобили, заявил Сергей Голунов Фото:

В Госдуму в конце апреля — начале мая будет внесен законопроект, который предоставит право экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов.

«В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили», — передает слова Колунова РИА Новости. Он добавил, что соответствующая инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента в конце апреля — начале мая.

В Общественной палате еще в 2016 году обратили внимание на проблему хаотично припаркованных автомобилей во дворах. Это затрудняет доступ оперативных служб к нужным адресам и может привести к опасным ситуациям. Депутаты и страховые компании планировали освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.

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В Госдуму в конце апреля — начале мая будет внесен законопроект, который предоставит право экстренным службам таранить неправильно припаркованные автомобили. Об этом сообщил депутат Сергей Колунов. «В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили», — передает слова Колунова РИА Новости. Он добавил, что соответствующая инициатива поступит в нижнюю палату российского парламента в конце апреля — начале мая. В Общественной палате еще в 2016 году обратили внимание на проблему хаотично припаркованных автомобилей во дворах. Это затрудняет доступ оперативных служб к нужным адресам и может привести к опасным ситуациям. Депутаты и страховые компании планировали освободить водителей скорой помощи и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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