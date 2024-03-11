Стрелявший в челябинских полицейских ямалец уходил от погони на чужом Porsche

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День ВДВ. Екатеринбург, гибдд, дпс
Погоня началась после проверки водительского удостоверения Фото:

Наркоторговец из ЯНАО Василий Дембицкий, устроивший перестрелку с челябинскими полицейскими, пытался уйти от погони на чужом Porsche. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, автомобиль принадлежал другу Дембицкого.

«Права у Дембицкого оказались поддельными. Автомобиль также не принадлежал ему. Машина находилась в собственности у его другу», — рассказал источник.

Погоня началась как раз после проверки водительского удостоверения экипажем ДПС. Сотрудники выявили, что права являются поддельными. Тогда машина сорвалась с места. Один из инспекторов попробовал остановить водителя, однако тот протащил его по земле и стал отрываться от преследования.

Сбросить патрульный автомобиль «с хвоста» у Дембицкого не получилось. Уже в СНТ «Кварц» он предпринял отчаянную попытку уйти от погони пешком. Попутно он отстреливался от настигающих его полицейских и даже ранил одного из них. Но все равно был задержан.

После задержания выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по обвинениям в торговле наркотиками. Также, по данным URA.RU, ранее он был судим за разбой. Теперь же его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, следователь будет ходатайствовать о заключении Дембицкого под стражу.

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Наркоторговец из ЯНАО Василий Дембицкий, устроивший перестрелку с челябинскими полицейскими, пытался уйти от погони на чужом Porsche. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, автомобиль принадлежал другу Дембицкого. «Права у Дембицкого оказались поддельными. Автомобиль также не принадлежал ему. Машина находилась в собственности у его другу», — рассказал источник. Погоня началась как раз после проверки водительского удостоверения экипажем ДПС. Сотрудники выявили, что права являются поддельными. Тогда машина сорвалась с места. Один из инспекторов попробовал остановить водителя, однако тот протащил его по земле и стал отрываться от преследования. Сбросить патрульный автомобиль «с хвоста» у Дембицкого не получилось. Уже в СНТ «Кварц» он предпринял отчаянную попытку уйти от погони пешком. Попутно он отстреливался от настигающих его полицейских и даже ранил одного из них. Но все равно был задержан. После задержания выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по обвинениям в торговле наркотиками. Также, по данным URA.RU, ранее он был судим за разбой. Теперь же его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, следователь будет ходатайствовать о заключении Дембицкого под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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