В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

Посол ЕС Гаралаг: дипломаты Европы не получали от Москвы сигналы уехать из РФ

11 марта 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Ранее послы ЕС отказались от встречи с Сергеем Лавровым Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им, вероятно, придется уехать из России. Об этом заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. «[Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент», — заявил Ролан Гаралаг в интервью RTVI. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов. Он также прокомментировал отказ от встречи с Лавровым. По его словам, это было «хорошим решением». Лавров хотел встретиться с послами, чтобы обсудить президентские выборы в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Европа готовит механизмы вмешательства в ход голосования. Встреча была согласована, однако ее отменили за два дня до мероприятия.

Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им, вероятно, придется уехать из России. Об этом заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. «[Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент», — заявил Ролан Гаралаг в интервью RTVI. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов. Он также прокомментировал отказ от встречи с Лавровым. По его словам, это было «хорошим решением». Лавров хотел встретиться с послами, чтобы обсудить президентские выборы в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Европа готовит механизмы вмешательства в ход голосования. Встреча была согласована, однако ее отменили за два дня до мероприятия.