В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им, вероятно, придется уехать из России. Об этом заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«[Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент», — заявил Ролан Гаралаг в интервью RTVI. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов.
Он также прокомментировал отказ от встречи с Лавровым. По его словам, это было «хорошим решением».
Лавров хотел встретиться с послами, чтобы обсудить президентские выборы в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Европа готовит механизмы вмешательства в ход голосования. Встреча была согласована, однако ее отменили за два дня до мероприятия.
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