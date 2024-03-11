В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

Посол ЕС Гаралаг: дипломаты Европы не получали от Москвы сигналы уехать из РФ
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Ранее послы ЕС отказались от встречи с Сергеем Лавровым Фото:
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Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им, вероятно, придется уехать из России. Об этом заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«[Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент», — заявил Ролан Гаралаг в интервью RTVI. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов.

Он также прокомментировал отказ от встречи с Лавровым. По его словам, это было «хорошим решением».

Лавров хотел встретиться с послами, чтобы обсудить президентские выборы в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Европа готовит механизмы вмешательства в ход голосования. Встреча была согласована, однако ее отменили за два дня до мероприятия.

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Послы Евросоюза не получали от Москвы сигналов о том, что им, вероятно, придется уехать из России. Об этом заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг, комментируя несостоявшуюся встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. «[Пока нет сигналов, что послам ЕС придется уехать из России], исходя из того, что я знаю на данный момент», — заявил Ролан Гаралаг в интервью RTVI. Он отметил, что представительство ЕС не боится возможной высылки послов. Он также прокомментировал отказ от встречи с Лавровым. По его словам, это было «хорошим решением». Лавров хотел встретиться с послами, чтобы обсудить президентские выборы в России. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Европа готовит механизмы вмешательства в ход голосования. Встреча была согласована, однако ее отменили за два дня до мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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