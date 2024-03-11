Полицейские проверят звезду «Уральских пельменей» после стычки с подростками

Дмитрий Соколов поругался с юношами в переходе (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские Екатеринбурга организовали проверку после конфликта участника «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова с несколькими подростками. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга ни от одной из сторон не поступало. Сведения из Сети зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. По их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.

О скандале, в который попал Соколов, стало известно днем 11 марта. За сутки до этого он отдыхал в одном из ночных клубов Екатеринбурга. После этого встретился с несколькими юношами в переходе на станции метро «Геологическая». Между ними завязался словесный конфликт. Звезде КВН не понравилось, что парни нелестно высказались о его знакомой. Одного из них Соколов якобы ударил, пишет telegram-канал Shot. В «Уральских пельменях» от комментариев отказались.