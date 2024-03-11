Полицейские проверят звезду «Уральских пельменей» после стычки с подростками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сторонники схиигумена Сергия около здания Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург, соколов дмитрий
Дмитрий Соколов поругался с юношами в переходе (архивное фото) Фото:

Полицейские Екатеринбурга организовали проверку после конфликта участника «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова с несколькими подростками. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Сообщений и официальных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга ни от одной из сторон не поступало. Сведения из Сети зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. По их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.

О скандале, в который попал Соколов, стало известно днем 11 марта. За сутки до этого он отдыхал в одном из ночных клубов Екатеринбурга. После этого встретился с несколькими юношами в переходе на станции метро «Геологическая». Между ними завязался словесный конфликт. Звезде КВН не понравилось, что парни нелестно высказались о его знакомой. Одного из них Соколов якобы ударил, пишет telegram-канал Shot. В «Уральских пельменях» от комментариев отказались.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Екатеринбурга организовали проверку после конфликта участника «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова с несколькими подростками. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту в полицию Екатеринбурга ни от одной из сторон не поступало. Сведения из Сети зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. По их итогам представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. О скандале, в который попал Соколов, стало известно днем 11 марта. За сутки до этого он отдыхал в одном из ночных клубов Екатеринбурга. После этого встретился с несколькими юношами в переходе на станции метро «Геологическая». Между ними завязался словесный конфликт. Звезде КВН не понравилось, что парни нелестно высказались о его знакомой. Одного из них Соколов якобы ударил, пишет telegram-канал Shot. В «Уральских пельменях» от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...