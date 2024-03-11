Десятки тысяч курганцев хотят выбрать президента, не выходя из дома

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Город. Курган, баннер, выборы президента рф, выборы 2024
Дома хотят проголосовать более 25 000 курганцев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Более 25 тысяч жителей Курганской области захотели проголосовать во время выборов президента дома. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме.

«По предварительным данным, полученным по итогам обходов в рамках проекта „ИнформУИК“, изъявили желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) более 25 тысяч избирателей Курганской области. Подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию избиратели могут с 7 марта до 14:00 17 марта», — рассказали в избиркоме. Также можно до 11 марта включительно оставить такую заявку на портале госуслуг.

Еще более 32 тысяч жителей региона подали заявления о включении их в списки избирателей по месту нахождения. Желающие проголосовать таким способом могут подать заявки до 11 марта включительно.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В них могут принять участие 655 243 жителя региона. Полгода назад в регионе было на 5 114 избирателей больше. Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев отмечал, что формат голосования на дому будет удобен, в том числе, работникам оборонных предприятий.

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Более 25 тысяч жителей Курганской области захотели проголосовать во время выборов президента дома. Об этом URA.RU сообщили в областном избиркоме. «По предварительным данным, полученным по итогам обходов в рамках проекта „ИнформУИК“, изъявили желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) более 25 тысяч избирателей Курганской области. Подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию избиратели могут с 7 марта до 14:00 17 марта», — рассказали в избиркоме. Также можно до 11 марта включительно оставить такую заявку на портале госуслуг. Еще более 32 тысяч жителей региона подали заявления о включении их в списки избирателей по месту нахождения. Желающие проголосовать таким способом могут подать заявки до 11 марта включительно. Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В них могут принять участие 655 243 жителя региона. Полгода назад в регионе было на 5 114 избирателей больше. Председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев отмечал, что формат голосования на дому будет удобен, в том числе, работникам оборонных предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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