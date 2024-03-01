Сотрудники курганских оборонных заводов смогут голосовать на выборах дома

Для голосования на дому надо заявить о желании в избирком по телефону до 14:00 17 марта (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Заводчане, которые трудятся на курганских оборонных предприятиях, смогут проголосовать на выборах президента РФ из дома. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев в интервью местному информационному порталу.

«У нас есть работники оборонных предприятий, которые имеют специфический график работы, один день выходной. <…> Если у человека будет такое желание — проголоcовать на дому, мы будем это учитывать и предоставим такую возможность. По крайней мере с руководством предприятий мы обсуждали такую возможность», — пояснил председатель Скиндерев порталу «Область-45».

Также Скиндерев объяснил, что для голосования на дому избиратель должен сообщить о своем желании на соответствующий избирательный участок по телефону. По информации председателя избиркома, успеть заявить о желании необходимо до 14:00 часов 17 марта, потому что членами избирательной комиссии, которые осуществляют «надомное» голосование, будет выстроен график объезда. Согласно графику, как сказал Скиндерев, избирком должен успеть завершить объезд до 20:00 часов.

При этом, как рассказал председатель, закон позволяет проголосовать на дому и по иным уважительным причинам, а исчерпывающего перечня таких причин он не содержит, потому что предусмотреть их невозможно. Уважительность причин оценивает избирательная комиссия, как сообщил Скиндерев. «Например, мама осталась одна с ребенком. Она думала, что бабушка придет. Ребенку до трех лет к примеру. Бабушка не пришла по какой-то причине. Она хочет проголосовать, а не может», — привел пример председатель.

Ранее URA.RU писало, что председатель курганского избиркома отчитался полпреду Якушеву. Темой была подготовка к выборам президента РФ.