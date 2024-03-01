Сотрудники курганских оборонных заводов смогут голосовать на выборах дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Для голосования на дому надо заявить о желании в избирком по телефону до 14:00 17 марта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Заводчане, которые трудятся на курганских оборонных предприятиях, смогут проголосовать на выборах президента РФ из дома. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев в интервью местному информационному порталу.

«У нас есть работники оборонных предприятий, которые имеют специфический график работы, один день выходной. <…> Если у человека будет такое желание — проголоcовать на дому, мы будем это учитывать и предоставим такую возможность. По крайней мере с руководством предприятий мы обсуждали такую возможность», — пояснил председатель Скиндерев порталу «Область-45».

Также Скиндерев объяснил, что для голосования на дому избиратель должен сообщить о своем желании на соответствующий избирательный участок по телефону. По информации председателя избиркома, успеть заявить о желании необходимо до 14:00 часов 17 марта, потому что членами избирательной комиссии, которые осуществляют «надомное» голосование, будет выстроен график объезда. Согласно графику, как сказал Скиндерев, избирком должен успеть завершить объезд до 20:00 часов.

При этом, как рассказал председатель, закон позволяет проголосовать на дому и по иным уважительным причинам, а исчерпывающего перечня таких причин он не содержит, потому что предусмотреть их невозможно. Уважительность причин оценивает избирательная комиссия, как сообщил Скиндерев. «Например, мама осталась одна с ребенком. Она думала, что бабушка придет. Ребенку до трех лет к примеру. Бабушка не пришла по какой-то причине. Она хочет проголосовать, а не может», — привел пример председатель.

Ранее URA.RU писало, что председатель курганского избиркома отчитался полпреду Якушеву. Темой была подготовка к выборам президента РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заводчане, которые трудятся на курганских оборонных предприятиях, смогут проголосовать на выборах президента РФ из дома. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев в интервью местному информационному порталу. «У нас есть работники оборонных предприятий, которые имеют специфический график работы, один день выходной. <…> Если у человека будет такое желание — проголоcовать на дому, мы будем это учитывать и предоставим такую возможность. По крайней мере с руководством предприятий мы обсуждали такую возможность», — пояснил председатель Скиндерев порталу «Область-45». Также Скиндерев объяснил, что для голосования на дому избиратель должен сообщить о своем желании на соответствующий избирательный участок по телефону. По информации председателя избиркома, успеть заявить о желании необходимо до 14:00 часов 17 марта, потому что членами избирательной комиссии, которые осуществляют «надомное» голосование, будет выстроен график объезда. Согласно графику, как сказал Скиндерев, избирком должен успеть завершить объезд до 20:00 часов. При этом, как рассказал председатель, закон позволяет проголосовать на дому и по иным уважительным причинам, а исчерпывающего перечня таких причин он не содержит, потому что предусмотреть их невозможно. Уважительность причин оценивает избирательная комиссия, как сообщил Скиндерев. «Например, мама осталась одна с ребенком. Она думала, что бабушка придет. Ребенку до трех лет к примеру. Бабушка не пришла по какой-то причине. Она хочет проголосовать, а не может», — привел пример председатель. Ранее URA.RU писало, что председатель курганского избиркома отчитался полпреду Якушеву. Темой была подготовка к выборам президента РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...