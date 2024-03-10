Тюменские рестораны попали в список номинантов всероссийской премии

Тюменские рестораны вошли в список номинантов всероссийской премии Wheretoeat. В лонг-лист попали 150 meters, «#СибирьСибирь», «Мидийное место» и Cafe 15/86. Такая информация указана на сайте премии.
«Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов России 2024 года. Тюмень — »#СибирьСибирь«, 150 meters, Cafe 15/86, LODKA, Mestia, „Дворцовая“ (Тобольск), „Дело“, „Кацо“, „Мидийное место“, „Посейдон“, „Сами с усами“, „Чум“», — указано на сайте.
Премия Wheretoeat считается независимой ресторанной премией. Ежегодно специалисты составляют рейтинги лучших заведений России. 9 апреля 2024 года экспертная комиссия определит лучшие рестораны.
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