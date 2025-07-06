06 июля 2025

Новый электрокар из РФ в невыносимых условиях показал, на что способен

Глава Росатома: электромобиль из РФ прошел тесты в жестких условиях Севера
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый российский электрокар отличает надежная батарея
Новый российский электрокар отличает надежная батарея Фото:

Российский электромобиль «Атом» продемонстрировал высокую надежность в экстремальных климатических условиях на Северном полюсе. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. 

«Российский электромобиль „Атом“ успешно прошел тестовые испытания в жестких температурных условиях Северного полюса», — рассказал Лихачев, комментируя итоги испытаний. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что испытания проводились в условиях крайне низких температур. По его словам, отечественная машина успешно завершила 10-дневные испытания, подтвердив работоспособность российских литий-ионных аккумуляторов. За этот период они выработали свой ресурс менее чем на 10 процентов.

Электромобиль «Атом» разрабатывает российская компания АО «Кама» с 2021 года. В мае 2025 года его дали протестировать водителям.

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Российский электромобиль «Атом» продемонстрировал высокую надежность в экстремальных климатических условиях на Северном полюсе. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.  «Российский электромобиль „Атом“ успешно прошел тестовые испытания в жестких температурных условиях Северного полюса», — рассказал Лихачев, комментируя итоги испытаний. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что испытания проводились в условиях крайне низких температур. По его словам, отечественная машина успешно завершила 10-дневные испытания, подтвердив работоспособность российских литий-ионных аккумуляторов. За этот период они выработали свой ресурс менее чем на 10 процентов. Электромобиль «Атом» разрабатывает российская компания АО «Кама» с 2021 года. В мае 2025 года его дали протестировать водителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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