Знакомый рассказал о парнях, поругавшихся со звездой «Уральских пельменей»

В Екатеринбурге парни спровоцировали актера Соколова из «Уральских пельменей»

11 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Соколов поругался с несколькими парнями в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Парни, поругавшиеся с екатеринбургским актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым, — задиры. Они могли сами спровоцировать комика, считает их знакомый. «Знаю, что ребята далеко не те, кто промолчит и забудет. Они цепляются за слова, задиры. Скорее всего, они сами спровоцировали [Соколова]», — сказал URA.RU их приятель, попросивший не называть его имени. Конфликт между звездой КВН и юношами произошел в ночь на 10 марта в подземном переходе Екатеринбурга. Соколову якобы не понравилось, что парни нелицеприятно высказались о его подруге. Один из парней достал телефон и начал снимать актера. На следующий день кадры разлетелись по соцсетям. Судя по видео, отношения с Соколовым выясняли как минимум трое парней. По данным агентства, им около 22 лет. Один из них учится в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Оперативно связаться с ними не удалось, на сообщения в мессенджере они тоже не отвечают. Супруга Соколова и официальные представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались. Никто из участников конфликта не обращался в полицию. Участковые организовали проверку по данному инциденту, говорил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Парни, поругавшиеся с екатеринбургским актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым, — задиры. Они могли сами спровоцировать комика, считает их знакомый. «Знаю, что ребята далеко не те, кто промолчит и забудет. Они цепляются за слова, задиры. Скорее всего, они сами спровоцировали [Соколова]», — сказал URA.RU их приятель, попросивший не называть его имени. Конфликт между звездой КВН и юношами произошел в ночь на 10 марта в подземном переходе Екатеринбурга. Соколову якобы не понравилось, что парни нелицеприятно высказались о его подруге. Один из парней достал телефон и начал снимать актера. На следующий день кадры разлетелись по соцсетям. Судя по видео, отношения с Соколовым выясняли как минимум трое парней. По данным агентства, им около 22 лет. Один из них учится в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). Оперативно связаться с ними не удалось, на сообщения в мессенджере они тоже не отвечают. Супруга Соколова и официальные представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались. Никто из участников конфликта не обращался в полицию. Участковые организовали проверку по данному инциденту, говорил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.