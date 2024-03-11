Спецтехника ломает стены недостроенного дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали сносить недостроенный дом по улице Аргентовского 125, чтобы продолжить строительные работы. Спецтехника ломает кирпичные стены многоэтажки. Об этом передает корреспондент URA.RU c месты демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома в 2013 году.

«В Кургане сносят недостроенный многоэтажный дом рядом с Бурово-Петровским мостом. Спецтехника разрушает кирпичную кладку этажей», — передает корреспондент. В компании «Эверест» агентству сообщили, что объект ломают, чтобы продолжить строительство.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. На объект пригнали спецтехнику: кран и экскаватор. По словам владельца компании «Эверест» Андрея Лушникова, объект долгое время находился в консервации, его планируют сдать в первом квартале 2027 года. До этого бизнесмен заявлял о проведении лабораторных исследований, необходимых для продолжения строительных работ. С его слов, это нужно было, чтобы понять сколько кирпича потребуется демонтировать. Информацию о том, что дом будут полностью сносить застройщик отрицал.

В Кургане сносят недостроенный дом, чтобы продолжить строительство объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU