В Кургане сносят долгострой ради нового дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройки. Курган
Спецтехника ломает стены недостроенного дома Фото:

В Кургане начали сносить недостроенный дом по улице Аргентовского 125, чтобы продолжить строительные работы. Спецтехника ломает кирпичные стены многоэтажки. Об этом передает корреспондент URA.RU c месты демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома в 2013 году.

«В Кургане сносят недостроенный многоэтажный дом рядом с Бурово-Петровским мостом. Спецтехника разрушает кирпичную кладку этажей», — передает корреспондент. В компании «Эверест» агентству сообщили, что объект ломают, чтобы продолжить строительство.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. На объект пригнали спецтехнику: кран и экскаватор. По словам владельца компании «Эверест» Андрея Лушникова, объект долгое время находился в консервации, его планируют сдать в первом квартале 2027 года. До этого бизнесмен заявлял о проведении лабораторных исследований, необходимых для продолжения строительных работ. С его слов, это нужно было, чтобы понять сколько кирпича потребуется демонтировать. Информацию о том, что дом будут полностью сносить застройщик отрицал.

Стройки. Курган
В Кургане сносят недостроенный дом, чтобы продолжить строительство объекта
Фото:
Стройка «Эверест» по ул. Аргентовского. Курган
Так выглядел долгострой до начала демонтажных работ
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане начали сносить недостроенный дом по улице Аргентовского 125, чтобы продолжить строительные работы. Спецтехника ломает кирпичные стены многоэтажки. Об этом передает корреспондент URA.RU c месты демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома в 2013 году. «В Кургане сносят недостроенный многоэтажный дом рядом с Бурово-Петровским мостом. Спецтехника разрушает кирпичную кладку этажей», — передает корреспондент. В компании «Эверест» агентству сообщили, что объект ломают, чтобы продолжить строительство. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. На объект пригнали спецтехнику: кран и экскаватор. По словам владельца компании «Эверест» Андрея Лушникова, объект долгое время находился в консервации, его планируют сдать в первом квартале 2027 года. До этого бизнесмен заявлял о проведении лабораторных исследований, необходимых для продолжения строительных работ. С его слов, это нужно было, чтобы понять сколько кирпича потребуется демонтировать. Информацию о том, что дом будут полностью сносить застройщик отрицал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...