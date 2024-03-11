Бывший главный дорожник ЯНАО отправится в колонию за взятки

Суд Салехарда вынес приговор экс-главе дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Боркуну

11 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Суд вынес решение по делу экс-главы «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд Салехарда (ЯНАО) приговорил бывшего руководителя окружной дирекции дорожного хозяйства Игоря Боркуна к реальному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший в зале суда. «В суде Салехарда зачитали приговор Игорю Боркуну. Судья назначил ему восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Самого экс-чиновника взяли под стражу в зале суда», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, экс-чиновник подозревался в получении взяток на 47 миллионов рублей во время выполнения должностных обязанностей в 2014—2015 годах. Прокуратура неопровержимо доказала один из эпизодов дела, которого хватило для вынесения обвинительного приговора. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего в сентябре 2023 года его передали в городской суд Салехарда с обвинительным заключением. В октябре судья заменил Боркуну нахождение в СИЗО, где обвиняемый провел больше года по решению тюменских судей, на ограничение свободы с запретом определенных действий. После оглашения приговора по коррупционному делу Боркун был взят под стражу в заде суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен обеими сторонами.

Суд Салехарда (ЯНАО) приговорил бывшего руководителя окружной дирекции дорожного хозяйства Игоря Боркуна к реальному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший в зале суда. «В суде Салехарда зачитали приговор Игорю Боркуну. Судья назначил ему восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Самого экс-чиновника взяли под стражу в зале суда», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, экс-чиновник подозревался в получении взяток на 47 миллионов рублей во время выполнения должностных обязанностей в 2014—2015 годах. Прокуратура неопровержимо доказала один из эпизодов дела, которого хватило для вынесения обвинительного приговора. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего в сентябре 2023 года его передали в городской суд Салехарда с обвинительным заключением. В октябре судья заменил Боркуну нахождение в СИЗО, где обвиняемый провел больше года по решению тюменских судей, на ограничение свободы с запретом определенных действий. После оглашения приговора по коррупционному делу Боркун был взят под стражу в заде суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен обеими сторонами.