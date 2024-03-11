Бывший главный дорожник ЯНАО отправится в колонию за взятки

Суд Салехарда вынес приговор экс-главе дирекции дорожного хозяйства ЯНАО Боркуну
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд вынес решение по делу экс-главы «Дирекции дорожного хозяйства ЯНАО» Игоря Боркуна Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Суд Салехарда (ЯНАО) приговорил бывшего руководителя окружной дирекции дорожного хозяйства Игоря Боркуна к реальному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший в зале суда.

«В суде Салехарда зачитали приговор Игорю Боркуну. Судья назначил ему восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Самого экс-чиновника взяли под стражу в зале суда», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

По данным следствия, экс-чиновник подозревался в получении взяток на 47 миллионов рублей во время выполнения должностных обязанностей в 2014—2015 годах. Прокуратура неопровержимо доказала один из эпизодов дела, которого хватило для вынесения обвинительного приговора. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего в сентябре 2023 года его передали в городской суд Салехарда с обвинительным заключением. В октябре судья заменил Боркуну нахождение в СИЗО, где обвиняемый провел больше года по решению тюменских судей, на ограничение свободы с запретом определенных действий.

После оглашения приговора по коррупционному делу Боркун был взят под стражу в заде суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен обеими сторонами.

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Суд Салехарда (ЯНАО) приговорил бывшего руководителя окружной дирекции дорожного хозяйства Игоря Боркуна к реальному сроку заключения и многомиллионному штрафу. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший в зале суда. «В суде Салехарда зачитали приговор Игорю Боркуну. Судья назначил ему восемь лет лишения свободы и штраф в размере ста миллионов рублей. Самого экс-чиновника взяли под стражу в зале суда», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. По данным следствия, экс-чиновник подозревался в получении взяток на 47 миллионов рублей во время выполнения должностных обязанностей в 2014—2015 годах. Прокуратура неопровержимо доказала один из эпизодов дела, которого хватило для вынесения обвинительного приговора. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СУ СКР, после чего в сентябре 2023 года его передали в городской суд Салехарда с обвинительным заключением. В октябре судья заменил Боркуну нахождение в СИЗО, где обвиняемый провел больше года по решению тюменских судей, на ограничение свободы с запретом определенных действий. После оглашения приговора по коррупционному делу Боркун был взят под стражу в заде суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть оспорен обеими сторонами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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