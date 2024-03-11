Вахтовики из ЯНАО, объявившие себя рабами, получили расчет

11 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Вахтовики, заявившие о нарушении их прав, получили расчет от предпринимателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вахтовикам из Тарко-Сале, которые заявили, что им не выплачивают деньги, ограничивают их свободу и фактически держат в рабстве, выплатили зарплату. Ситуацию, получившую широкое освещение в социальных сетях, прокомментировала URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова. «По сообщению вахтовиков из Тарко-Сале следователями Пуровского межрайонного отдела 5 марта организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ „Невыплата заработной платы“. Проведен осмотр места происшествия, опрошены работники организации, проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении работников организации. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Запрошены бухгалтерские документы из ООО „НГСМ+“. Предварительно установлено, что между заявителями и организацией был заключен договор, подразумевающий выплату наличными денежными средствами по окончании трудовой вахты, срок которой составляет 90 суток. Предусмотрена возможность выплаты аванса», — прокомментировала ситуацию Елена Демьянова. В настоящее время задолженность перед вахтовиками отсутствует. Заявители покинули место работы самостоятельно до окончания срока вахты. Личные документы находились у них на руках. Информация о том, что у них изымались паспорта, не подтвердилась. Не подтвердилась также информация о фактах их незаконного удержания в общежитии, ограничении передвижения по территории города и запрет на покупки в торговых сетях города. Ложность этих заявлений подтверждается видеозаписями и показаниями многочисленных свидетелей. После их отъезда предприятие обратилось к мужчинам за реквизитами для перечисления не выплаченных им денежных средств. Однако заявители, находившиеся в Сургуте, длительное время на связь не выходили, на телефонные звонки не отвечали. Они вышли на связь со следователями и предприятием только 10 марта. При этом они сообщили, что их банковские счета арестованы в связи с уклонением от уплаты алиментов, и потребовали направить им оставшиеся денежные средства на электронные кошельки. Следователем направлено поручение в Сургут с целью получения объяснений от заявителей. Доследственная проверка продолжается. Вахтовики обратились в общественную организацию «Русская община», сообщив, что их насильственно удерживают на территории вахтового поселка в Тарко-Сале. Следователи проводят доследственную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина. Сообщением вахтовиков заинтересовалась прокуратура округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вахтовикам из Тарко-Сале, которые заявили, что им не выплачивают деньги, ограничивают их свободу и фактически держат в рабстве, выплатили зарплату. Ситуацию, получившую широкое освещение в социальных сетях, прокомментировала URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова. «По сообщению вахтовиков из Тарко-Сале следователями Пуровского межрайонного отдела 5 марта организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ „Невыплата заработной платы“. Проведен осмотр места происшествия, опрошены работники организации, проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении работников организации. Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Запрошены бухгалтерские документы из ООО „НГСМ+“. Предварительно установлено, что между заявителями и организацией был заключен договор, подразумевающий выплату наличными денежными средствами по окончании трудовой вахты, срок которой составляет 90 суток. Предусмотрена возможность выплаты аванса», — прокомментировала ситуацию Елена Демьянова. В настоящее время задолженность перед вахтовиками отсутствует. Заявители покинули место работы самостоятельно до окончания срока вахты. Личные документы находились у них на руках. Информация о том, что у них изымались паспорта, не подтвердилась. Не подтвердилась также информация о фактах их незаконного удержания в общежитии, ограничении передвижения по территории города и запрет на покупки в торговых сетях города. Ложность этих заявлений подтверждается видеозаписями и показаниями многочисленных свидетелей. После их отъезда предприятие обратилось к мужчинам за реквизитами для перечисления не выплаченных им денежных средств. Однако заявители, находившиеся в Сургуте, длительное время на связь не выходили, на телефонные звонки не отвечали. Они вышли на связь со следователями и предприятием только 10 марта. При этом они сообщили, что их банковские счета арестованы в связи с уклонением от уплаты алиментов, и потребовали направить им оставшиеся денежные средства на электронные кошельки. Следователем направлено поручение в Сургут с целью получения объяснений от заявителей. Доследственная проверка продолжается. Вахтовики обратились в общественную организацию «Русская община», сообщив, что их насильственно удерживают на территории вахтового поселка в Тарко-Сале. Следователи проводят доследственную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина. Сообщением вахтовиков заинтересовалась прокуратура округа.