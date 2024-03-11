В Бундестаге объяснили утечку разговора офицеров «операцией РФ»

«Российская операция» стала причиной утечки разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Об этом по итогам специального заседания в заявлении указали члены комитета Бундестага (парламента ФРГ) по контролю над деятельностью спецслужб.
«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. Комитет ожидает, что правительство ФРГ проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — утверждается в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.
Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта сообщила о том, что у нее есть записи разговора, на которых немецкие офицеры обсуждают подрыв Крымского моста. После этого она иронично предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь с выяснениями обстоятельств произошедшего. Издание Politico подтвердило, что записи не являются подделкой. Минобороны ФРГ запустило внутреннюю проверку с целью определить, кто виновен в утечке информации.
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