11 марта 2024

В Бундестаге объяснили утечку разговора офицеров «операцией РФ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, закат
Немецкие офицеры обсуждали подрыв Крымского моста Фото:

«Российская операция» стала причиной утечки разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Об этом по итогам специального заседания в заявлении указали члены комитета Бундестага (парламента ФРГ) по контролю над деятельностью спецслужб.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. Комитет ожидает, что правительство ФРГ проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — утверждается в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта сообщила о том, что у нее есть записи разговора, на которых немецкие офицеры обсуждают подрыв Крымского моста. После этого она иронично предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь с выяснениями обстоятельств произошедшего. Издание Politico подтвердило, что записи не являются подделкой. Минобороны ФРГ запустило внутреннюю проверку с целью определить, кто виновен в утечке информации.

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«Российская операция» стала причиной утечки разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Об этом по итогам специального заседания в заявлении указали члены комитета Бундестага (парламента ФРГ) по контролю над деятельностью спецслужб. «Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации. Комитет ожидает, что правительство ФРГ проявит инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые также указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей», — утверждается в заявлении, которое есть в распоряжении ТАСС. Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта сообщила о том, что у нее есть записи разговора, на которых немецкие офицеры обсуждают подрыв Крымского моста. После этого она иронично предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь с выяснениями обстоятельств произошедшего. Издание Politico подтвердило, что записи не являются подделкой. Минобороны ФРГ запустило внутреннюю проверку с целью определить, кто виновен в утечке информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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