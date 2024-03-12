Полпред Якушев раскрыл, чем в УрФО удивят иностранцев на фестивале молодежи

Иностранцев на ВФМ в УрФО сводят на завод и познакомят с оленеводами
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Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, хоровод, фольклор, иностранцы, всемирный фестиваль молодежи и студентов, молодежный фестиваль, туристы, русский национальный костюм
12 марта иностранная делегация прибыла на Урал Фото:

В УрФО на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) приедут более 220 иностранных участников. В каждом регионе для них запланировали различные активности — от знакомства с оленеводами на Ямале до подъема на гору «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте.

«Сегодня в четырех регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодежи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве.

На Южном Урале иностранных участников поднимут на смотровую площадку национального парка «Таганай», а также сводят на оперетту, на производство макарон, в цех «Челябинского трубопрокатного завода». В Свердловской области гости увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, поучаствуют в закладке капсулы времени и в масленичных гуляниях. На Ямале познакомятся с оленеводами, узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг. В Югре иностранную делегацию познакомят с местной промышленностью, культурой и традициями.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта и проходил в Сочи на федеральной территории «Сириус». Региональная программа стартовала 10 марта.

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В УрФО на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) приедут более 220 иностранных участников. В каждом регионе для них запланировали различные активности — от знакомства с оленеводами на Ямале до подъема на гору «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте. «Сегодня в четырех регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодежи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве. На Южном Урале иностранных участников поднимут на смотровую площадку национального парка «Таганай», а также сводят на оперетту, на производство макарон, в цех «Челябинского трубопрокатного завода». В Свердловской области гости увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, поучаствуют в закладке капсулы времени и в масленичных гуляниях. На Ямале познакомятся с оленеводами, узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг. В Югре иностранную делегацию познакомят с местной промышленностью, культурой и традициями. Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта и проходил в Сочи на федеральной территории «Сириус». Региональная программа стартовала 10 марта.
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