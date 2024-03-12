Полпред Якушев раскрыл, чем в УрФО удивят иностранцев на фестивале молодежи

Иностранцев на ВФМ в УрФО сводят на завод и познакомят с оленеводами

12 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

12 марта иностранная делегация прибыла на Урал Фото: Александр Мамаев © URA.RU В УрФО на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) приедут более 220 иностранных участников. В каждом регионе для них запланировали различные активности — от знакомства с оленеводами на Ямале до подъема на гору «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте. «Сегодня в четырех регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодежи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве. На Южном Урале иностранных участников поднимут на смотровую площадку национального парка «Таганай», а также сводят на оперетту, на производство макарон, в цех «Челябинского трубопрокатного завода». В Свердловской области гости увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, поучаствуют в закладке капсулы времени и в масленичных гуляниях. На Ямале познакомятся с оленеводами, узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг. В Югре иностранную делегацию познакомят с местной промышленностью, культурой и традициями. Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта и проходил в Сочи на федеральной территории «Сириус». Региональная программа стартовала 10 марта.

В УрФО на Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) приедут более 220 иностранных участников. В каждом регионе для них запланировали различные активности — от знакомства с оленеводами на Ямале до подъема на гору «Таганай» в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба полпредства на официальном сайте. «Сегодня в четырех регионах УрФО стартуют мероприятия региональных программ Всемирного фестиваля молодежи. С иностранными гостями встретится полномочный представитель президента Владимир Якушев», — рассказали в полпредстве. На Южном Урале иностранных участников поднимут на смотровую площадку национального парка «Таганай», а также сводят на оперетту, на производство макарон, в цех «Челябинского трубопрокатного завода». В Свердловской области гости увидят границу Европы и Азии, музей военной техники УГМК, поучаствуют в закладке капсулы времени и в масленичных гуляниях. На Ямале познакомятся с оленеводами, узнают о национальных видах спорта в тундре, пересекут Полярный круг. В Югре иностранную делегацию познакомят с местной промышленностью, культурой и традициями. Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта и проходил в Сочи на федеральной территории «Сириус». Региональная программа стартовала 10 марта.