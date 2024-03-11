Источник рассказал подробности конфликта звезды «Уральских пельменей» с парнями

Конфликт актера Соколова с парнями начался в екатеринбургском баре

12 марта 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Предположительно, Дмитрий Соколов заступился за подругу Фото: Анна Майорова © URA.RU Конфликт между несколькими парнями и актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым начался еще в екатеринбургском пабе Bla Bla Bar. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, именно в заведении юноши оскорбили подругу шоумена. «Ребята встретили Дмитрия Соколова еще в баре, сразу же стали снимать его на видео. Мол, встретили легендарную личность. В какой-то момент Дмитрий отлучился, а парни как-то оскорбили ее знакомую. Затем она рассказала об этом Соколову, а он решил заступиться. Так и началась вся эта история», — пояснил собеседник агентства. Новость по теме Появилось видео тусовки звезды «Уральских пельменей» перед стычкой с подростками Когда Соколов покинул бар, то юноши пошли за ним. «В подземном переходе они снимали его [на видео] почти все время», — добавил инсайдер. Связаться с молодыми людьми не удалось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджере. Супруга актера и представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались. Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Словесная перепалка между Соколовым и парнями завязалась в переходе на станции «Геологической». Окружение юмориста считает, что незнакомцы хотели намеренно спровоцировать Соколова, потому что они снимали актера на видео. Также думает и знакомый парней. Участковые начали проверку после случившегося.

Конфликт между несколькими парнями и актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым начался еще в екатеринбургском пабе Bla Bla Bar. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, именно в заведении юноши оскорбили подругу шоумена. «Ребята встретили Дмитрия Соколова еще в баре, сразу же стали снимать его на видео. Мол, встретили легендарную личность. В какой-то момент Дмитрий отлучился, а парни как-то оскорбили ее знакомую. Затем она рассказала об этом Соколову, а он решил заступиться. Так и началась вся эта история», — пояснил собеседник агентства. Когда Соколов покинул бар, то юноши пошли за ним. «В подземном переходе они снимали его [на видео] почти все время», — добавил инсайдер. Связаться с молодыми людьми не удалось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджере. Супруга актера и представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались. Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Словесная перепалка между Соколовым и парнями завязалась в переходе на станции «Геологической». Окружение юмориста считает, что незнакомцы хотели намеренно спровоцировать Соколова, потому что они снимали актера на видео. Также думает и знакомый парней. Участковые начали проверку после случившегося.