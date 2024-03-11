11 марта 2024

Источник рассказал подробности конфликта звезды «Уральских пельменей» с парнями

Конфликт актера Соколова с парнями начался в екатеринбургском баре
© Служба новостей «URA.RU»
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Сторонники схиигумена Сергия около здания Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург, соколов дмитрий
Предположительно, Дмитрий Соколов заступился за подругу Фото:

Конфликт между несколькими парнями и актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым начался еще в екатеринбургском пабе Bla Bla Bar. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, именно в заведении юноши оскорбили подругу шоумена.

«Ребята встретили Дмитрия Соколова еще в баре, сразу же стали снимать его на видео. Мол, встретили легендарную личность. В какой-то момент Дмитрий отлучился, а парни как-то оскорбили ее знакомую. Затем она рассказала об этом Соколову, а он решил заступиться. Так и началась вся эта история», — пояснил собеседник агентства.

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Когда Соколов покинул бар, то юноши пошли за ним. «В подземном переходе они снимали его [на видео] почти все время», — добавил инсайдер. Связаться с молодыми людьми не удалось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджере. Супруга актера и представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Словесная перепалка между Соколовым и парнями завязалась в переходе на станции «Геологической». Окружение юмориста считает, что незнакомцы хотели намеренно спровоцировать Соколова, потому что они снимали актера на видео. Также думает и знакомый парней. Участковые начали проверку после случившегося.

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Конфликт между несколькими парнями и актером «Уральских пельменей» Дмитрием Соколовым начался еще в екатеринбургском пабе Bla Bla Bar. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, именно в заведении юноши оскорбили подругу шоумена. «Ребята встретили Дмитрия Соколова еще в баре, сразу же стали снимать его на видео. Мол, встретили легендарную личность. В какой-то момент Дмитрий отлучился, а парни как-то оскорбили ее знакомую. Затем она рассказала об этом Соколову, а он решил заступиться. Так и началась вся эта история», — пояснил собеседник агентства. Когда Соколов покинул бар, то юноши пошли за ним. «В подземном переходе они снимали его [на видео] почти все время», — добавил инсайдер. Связаться с молодыми людьми не удалось, они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджере. Супруга актера и представители «Уральских пельменей» от комментариев воздержались. Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Словесная перепалка между Соколовым и парнями завязалась в переходе на станции «Геологической». Окружение юмориста считает, что незнакомцы хотели намеренно спровоцировать Соколова, потому что они снимали актера на видео. Также думает и знакомый парней. Участковые начали проверку после случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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