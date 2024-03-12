Карлсон озвучил вопрос, который побоялся задать Путину

Карлсон: я побоялся задать Путину вопрос про отсутствие афроамериканцев в Кремле

12 марта 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Вопрос про афроамериканцев был излишне специфичный, заявил Такер Карлсон Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Американский журналист Такер Карлсон планировал во время интервью задать президенту России Владимиру Путину вопрос о том, почему в Кремле отсутствуют чернокожие сотрудники. Карлсон отметил, что позже передумал, так как посчитал вопрос излишне специфичным с культурной точки зрения. «Я сидел перед интервью, пил кофе со своим продюсерами, и говорю: вот сейчас я пойду туда, и мой первый вопрос будет: „господин президент, я здесь в Кремле уже два дня готовлюсь и не видел ни одного афроамериканца на руководящей должности в Кремле“. Но это слишком культурно специфично», — приводит слова Карлсона telegram-канал «Пул N3». Он добавил, что сознавая это, принял решение отказаться от этого вопроса, чтобы не вызвать недоразумений. Владимир Путин 9 февраля дал интервью Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. В ходе беседы российский президент заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Кроме того, он раскрыл, как президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей и раскрыл содержание своей встречи с украинским лидером. Во время поездки в Москву Карлсон восхитился чистотой и архитектурой местного метро, передают «Дни.ру».

Американский журналист Такер Карлсон планировал во время интервью задать президенту России Владимиру Путину вопрос о том, почему в Кремле отсутствуют чернокожие сотрудники. Карлсон отметил, что позже передумал, так как посчитал вопрос излишне специфичным с культурной точки зрения. «Я сидел перед интервью, пил кофе со своим продюсерами, и говорю: вот сейчас я пойду туда, и мой первый вопрос будет: „господин президент, я здесь в Кремле уже два дня готовлюсь и не видел ни одного афроамериканца на руководящей должности в Кремле“. Но это слишком культурно специфично», — приводит слова Карлсона telegram-канал «Пул N3». Он добавил, что сознавая это, принял решение отказаться от этого вопроса, чтобы не вызвать недоразумений. Владимир Путин 9 февраля дал интервью Такеру Карлсону, который приехал в Москву специально для этого. В ходе беседы российский президент заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Кроме того, он раскрыл, как президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей и раскрыл содержание своей встречи с украинским лидером. Во время поездки в Москву Карлсон восхитился чистотой и архитектурой местного метро, передают «Дни.ру».