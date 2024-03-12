Курганцы добились отмены приказа о сокращении оплаты труда в структуре мэрии

Спасатели из Кургана выиграли суд по оплате труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, входящего в структуру администрации Кургана, опротестовали приказ руководителя о снижении премиальных надбавок. Суд посчитал распоряжение об уменьшении выплат незаконным и постановил выплатить ущерб спасателям, информирует система ГАС «Правосудие».

«Исковые требования Б., В. к муниципальному казенному учреждению „Управление по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана“ о признании приказов незаконными, возложении обязанности, взыскании компенсации морального вреда удовлетворить», — говорится в решении курганского горсуда. Спасатели пошли в суд после приказа руководителя и снижения премии на 15%.

Спорная ситуация возникла в августе прошлого года. Нескольким спасателям выплатили надбавку за высокий уровень оперативно-технической готовности в размере меньше обычного. Выяснилось, что распоряжение о снижении премии с 50% до 35% подписал исполнявший в то время обязанности руководителя управления.

Спасатели обратились в суд. Представители управления сообщили, что решение руководства было обусловлено частичной занятостью сотрудников и неучастием в оперативных выездах. Суд установил, что положение о выплате и ее размере прописано в решении гордумы. «Оснований для произвольного снижения спорного вида выплаты у работодателя не имелось, доказательств, подтверждающих правомерность такого снижения, ответчиком также не представлено», — говорится в постановлении. Приказ был признан незаконным.

Спасателям выплатят надбавку в прежнем размере. Также мужчины получат компенсация морального вреда в размере от 3000 до 5000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что уволенный охранник отсудил годовую премию у нефтяной компании. Бывшему сотруднику при расчете не выплатили премию за год, что стало причиной судебного спора. В итоге помимо премии, мужчине заплатили компенсацию и моральный ущерб.