К экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге нагрянули с обыском

12 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

У Кристины Горлановой изъяли компьютер и телефон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики провели обыски у бывшего директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристины Горлановой. Девушка рассказала, что у нее изъяли личные вещи. «В 06:00 ко мне пришли восемь человек, обыскали квартиру, изъяли компьютер и телефон, некоторые книги, каталоги выставок, бумаги. Я — свидетель по уголовному делу „художника“, которого я даже не знаю и ничего о нем не слышала», — пишет telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом) со ссылкой на Горланову. По ее словам, имя человека, по уголовному делу которого она стала свидетелем, потребовали не называть. Днем 12 марта URA.RU сообщило об обысках у организатора фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге Ильи Мозги. В его случае действия правоохранителей связывают с уголовным делом Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в госизмене. Кристина Горланова покинула свой пост в уральском ГЦСИ 5 июля 2023 года вместе с командой. Позже коллектив обратился к Минкультуры РФ, заявив, что он не согласен с политикой представителями филиала в Москве, которые, вероятно, были инициаторами увольнения директора. Место Горлановой заняла Анна Акимова, которая знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики провели обыски у бывшего директора уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывший ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристины Горлановой. Девушка рассказала, что у нее изъяли личные вещи. «В 06:00 ко мне пришли восемь человек, обыскали квартиру, изъяли компьютер и телефон, некоторые книги, каталоги выставок, бумаги. Я — свидетель по уголовному делу „художника“, которого я даже не знаю и ничего о нем не слышала», — пишет telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом) со ссылкой на Горланову. По ее словам, имя человека, по уголовному делу которого она стала свидетелем, потребовали не называть. Днем 12 марта URA.RU сообщило об обысках у организатора фестиваля партизанского искусства «Карт-Бланш» в Екатеринбурге Ильи Мозги. В его случае действия правоохранителей связывают с уголовным делом Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом), которого обвинили в госизмене. Кристина Горланова покинула свой пост в уральском ГЦСИ 5 июля 2023 года вместе с командой. Позже коллектив обратился к Минкультуры РФ, заявив, что он не согласен с политикой представителями филиала в Москве, которые, вероятно, были инициаторами увольнения директора. Место Горлановой заняла Анна Акимова, которая знакома публике как продюсер программы арт-резиденций и куратор маршрутов Уральской индустриальной биеннале современного искусства.