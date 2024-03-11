В Нижнем Тагиле подростки устроили массовую драку с битами и ножами. Видео

12 марта 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Участники массовой драки скрылись Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижнем Тагиле вечером 9 марта толпа подростков, вооружившись битами и ножами, устроила массовую драку под окнами жилых домов. Об этом рассказала очевидица происшествия. «Разъяренная толпа подростков стояла прямо под окнами жилого дома! По их диалогу было ясно, что некоторые из них вооружены. У кого-то был нож и бита, возможно, не только это, а еще что посерьезней. В какой-то момент началась самая настоящая бойня. Некоторых подростков начали жестоко избивать — били битой, запинывали ногами», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, избитых подростков отправляли домой, а остальные разбежались самостоятельно. «Возможно, ребята, насмотревшись сериал „Слово пацана“, возомнили слишком много о себе», — допустила девушка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в тагильскую полицию. На момент публикации ответ получить не удалось. В последнее время в Нижнем Тагиле участились драки между подростками. Так, например, 10 марта в подъезде многоэтажного дома два подростка жестоко избили девочку. На следующий день между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» уже организовали проверку по всем инцидентам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле вечером 9 марта толпа подростков, вооружившись битами и ножами, устроила массовую драку под окнами жилых домов. Об этом рассказала очевидица происшествия. «Разъяренная толпа подростков стояла прямо под окнами жилого дома! По их диалогу было ясно, что некоторые из них вооружены. У кого-то был нож и бита, возможно, не только это, а еще что посерьезней. В какой-то момент началась самая настоящая бойня. Некоторых подростков начали жестоко избивать — били битой, запинывали ногами», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, избитых подростков отправляли домой, а остальные разбежались самостоятельно. «Возможно, ребята, насмотревшись сериал „Слово пацана“, возомнили слишком много о себе», — допустила девушка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в тагильскую полицию. На момент публикации ответ получить не удалось. В последнее время в Нижнем Тагиле участились драки между подростками. Так, например, 10 марта в подъезде многоэтажного дома два подростка жестоко избили девочку. На следующий день между двумя школьницами произошла драка из-за парня. В ходе конфликта одна из девочек распылила в лицо другой перцовый баллончик. Сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» уже организовали проверку по всем инцидентам.