11 марта 2024

Курганских школьников в день выборов поведут на экскурсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дети, школьники, артек, экскурсия
В Кургане ученикам проведут тематические экскурсии и внеклассные мероприятия в связи с выборами президента РФ Фото:

В Кургане школы и образовательные организации в связи с выборами президента (15-17 марта) будут работать в разных форматах. Для школьников проведут экскурсии и внеклассные мероприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города в ответ на запрос.

«В образовательных организациях будет организован учебный процесс в разных формах, организованы тематические экскурсии, а также запланировано проведение внеклассных мероприятий», — ответили в мэрии Кургана. В дистанционном формате будут работать организации дополнительного образования Кургана, в которых разместят избирательные участки.

Ранее URA.RU писало, что школы Курганской области могут сократить занятия либо перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы примут руководители образовательных учреждений, уточнили в департаменте образования и науки региона.

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В Кургане школы и образовательные организации в связи с выборами президента (15-17 марта) будут работать в разных форматах. Для школьников проведут экскурсии и внеклассные мероприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «В образовательных организациях будет организован учебный процесс в разных формах, организованы тематические экскурсии, а также запланировано проведение внеклассных мероприятий», — ответили в мэрии Кургана. В дистанционном формате будут работать организации дополнительного образования Кургана, в которых разместят избирательные участки. Ранее URA.RU писало, что школы Курганской области могут сократить занятия либо перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы примут руководители образовательных учреждений, уточнили в департаменте образования и науки региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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