Курганских школьников в день выборов поведут на экскурсии

12 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Кургане ученикам проведут тематические экскурсии и внеклассные мероприятия в связи с выборами президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане школы и образовательные организации в связи с выборами президента (15-17 марта) будут работать в разных форматах. Для школьников проведут экскурсии и внеклассные мероприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «В образовательных организациях будет организован учебный процесс в разных формах, организованы тематические экскурсии, а также запланировано проведение внеклассных мероприятий», — ответили в мэрии Кургана. В дистанционном формате будут работать организации дополнительного образования Кургана, в которых разместят избирательные участки. Ранее URA.RU писало, что школы Курганской области могут сократить занятия либо перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы примут руководители образовательных учреждений, уточнили в департаменте образования и науки региона.

В Кургане школы и образовательные организации в связи с выборами президента (15-17 марта) будут работать в разных форматах. Для школьников проведут экскурсии и внеклассные мероприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города в ответ на запрос. «В образовательных организациях будет организован учебный процесс в разных формах, организованы тематические экскурсии, а также запланировано проведение внеклассных мероприятий», — ответили в мэрии Кургана. В дистанционном формате будут работать организации дополнительного образования Кургана, в которых разместят избирательные участки. Ранее URA.RU писало, что школы Курганской области могут сократить занятия либо перейти на дистанционный режим работы 14 и 15 марта в связи с проведением выборов президента РФ. Решение о режиме работы примут руководители образовательных учреждений, уточнили в департаменте образования и науки региона.