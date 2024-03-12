Происшествия Ил-76 упал в Ивановской области из-за технической неисправности 12 марта 2024 в 15:43 Размер текста - 17 + Почти сразу после взлета от двигателя самолета появился дымный след Фото: Сергей Русанов © URA.RU По предварительным данным, самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предварительная причина ЧП с Ил-76 — техническая неисправность», — передает telegram-канал. Отмечается, что дымный след от двигателя воздушного судна появился практически сразу после взлета. Далее произошло возгорание двигателя, и от него отвалилась часть. По данным telegram-канала Mash, происшествие случилось из-за того, что в один из правых двигателей самолета попала птица. На борту Ил-76 находилось 12 человек. Официальные причины крушения пока не сообщаются. Ранее сообщалось, что воздушное судно не долетело до посадочной полосы аэродрома «Северный». При этом самолет разбился в лесопарке региона. По предварительным данным, самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предварительная причина ЧП с Ил-76 — техническая неисправность», — передает telegram-канал. Отмечается, что дымный след от двигателя воздушного судна появился практически сразу после взлета. Далее произошло возгорание двигателя, и от него отвалилась часть. По данным telegram-канала Mash, происшествие случилось из-за того, что в один из правых двигателей самолета попала птица. На борту Ил-76 находилось 12 человек. Официальные причины крушения пока не сообщаются. Ранее сообщалось, что воздушное судно не долетело до посадочной полосы аэродрома «Северный». При этом самолет разбился в лесопарке региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям