Ил-76 упал в Ивановской области из-за технической неисправности

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Почти сразу после взлета от двигателя самолета появился дымный след Фото:

По предварительным данным, самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Предварительная причина ЧП с Ил-76 — техническая неисправность», — передает telegram-канал. Отмечается, что дымный след от двигателя воздушного судна появился практически сразу после взлета. Далее произошло возгорание двигателя, и от него отвалилась часть.

По данным telegram-канала Mash, происшествие случилось из-за того, что в один из правых двигателей самолета попала птица. На борту Ил-76 находилось 12 человек. Официальные причины крушения пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что воздушное судно не долетело до посадочной полосы аэродрома «Северный». При этом самолет разбился в лесопарке региона.

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По предварительным данным, самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за технической неисправности двигателя. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предварительная причина ЧП с Ил-76 — техническая неисправность», — передает telegram-канал. Отмечается, что дымный след от двигателя воздушного судна появился практически сразу после взлета. Далее произошло возгорание двигателя, и от него отвалилась часть. По данным telegram-канала Mash, происшествие случилось из-за того, что в один из правых двигателей самолета попала птица. На борту Ил-76 находилось 12 человек. Официальные причины крушения пока не сообщаются. Ранее сообщалось, что воздушное судно не долетело до посадочной полосы аэродрома «Северный». При этом самолет разбился в лесопарке региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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