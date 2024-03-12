Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров Фото:

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Ивановской области. По данным оборонного ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей. В Иваново отправлена комиссия Главного командования ВКС России.

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Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Ивановской области. По данным оборонного ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей. В Иваново отправлена комиссия Главного командования ВКС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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