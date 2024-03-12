Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров
Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Ивановской области. По данным оборонного ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Причиной крушения стал пожар в одном из двигателей. В Иваново отправлена комиссия Главного командования ВКС России.
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