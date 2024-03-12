В Ивановской области потушили пожар после крушения самолета Ил-76

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, воскресенский станислав
При крушении Ил-76 населенные пункты не пострадали, заявил Воскресенский Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

В Ивановской области ликвидирован пожар после крушения военного самолета Ил-76. Населенные пункты не пострадали. Об этом сообщает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Пожар на месте происшествия ликвидирован», — заявил Воскресенский. Его слова передает telegram-канал правительства области. Он отметил, что при этом ближайшие населенные пункты не пострадали.

Помимо прочего, губернатор области выразил соболезнования семьям экипажа рухнувшего воздушного лайнера. Он поручил оказать им необходимую помощь.

Военный самолет Ил-76 упал после взлета из-за загоревшегося двигателя. На его борту находилось 15 человек. Из них семь были пассажирами, а восемь — членами экипажа. По предварительным данным, все члены экипажа погибли. Более подробную информацию URA.RU собрало в своем материале.

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В Ивановской области ликвидирован пожар после крушения военного самолета Ил-76. Населенные пункты не пострадали. Об этом сообщает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. «Пожар на месте происшествия ликвидирован», — заявил Воскресенский. Его слова передает telegram-канал правительства области. Он отметил, что при этом ближайшие населенные пункты не пострадали. Помимо прочего, губернатор области выразил соболезнования семьям экипажа рухнувшего воздушного лайнера. Он поручил оказать им необходимую помощь. Военный самолет Ил-76 упал после взлета из-за загоревшегося двигателя. На его борту находилось 15 человек. Из них семь были пассажирами, а восемь — членами экипажа. По предварительным данным, все члены экипажа погибли. Более подробную информацию URA.RU собрало в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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