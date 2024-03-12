Жители Белозерского округа организовали сход из-за свалки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы из села Боровлянка собрались на сход, чтобы обсудить свалки трупов животных, которые власти Белозерского округа не могут ликвидировать с прошлого года. Представитель администрации при этом заявляет, что свалки убирают, но сделать это быстрее не получается из-за бюрократии. Об этом сообщается в группе «ИС «Белозерское» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нужно решать вопрос со свалкой в первую очередь. Это создает опасность для жителей, потому что отходы могут попасть в воду реки Тобол и разойтись по области. Нужно обращаться в различные инстанции и добиваться того, чтобы свалки убрали», — говорили жители на встрече в сельском клубе села Боровлянка.

На общем сборе жителей прозвучало, что информация о свалке биоотходов известна правоохранительным органам, но, отмечают курганцы, ситуация никак не поменялась. Вначале свалка появилась в районе села Тебенякское. Затем трупы животных были обнаружены рядом с селами Боровлянское и Редькино. Там курганцы и тюменцы обычно собирают белые грибы.

Представитель администрации округа на сходе уточнил, что власти предпринимают все возможное, чтобы ликвидировать свалки. Но сделать это быстрее не получается из-за бюрократии. Некоторые участники встречи озвучили, что готовы убрать трупы животных за свой счет. «Сколько надо денег сами соберем. Мы можем сами взять лопаты. Есть предприниматели готовые помочь. У них есть техника», — говорили жители на сходе.

Ранее URA.RU писало, что руководитель компании «Экоцентр» (которая свозит трупы животных), согласно информации от Уральского управления Россельхознадзора, допустил появление свалки трупов животных на территории Белозерского округа. Тогда директора организации наказали — ему назначили штраф в 23 тысячи рублей. Произошедшим также заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Глава СКР потребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства.