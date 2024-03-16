На викторине «Люби свой край» в Тюмени разыграли пять машин и четыре квартиры

17 марта 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Призы викторины «Люби свой край» разыграли в прямом эфире Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подошел к концу последний из семи прямых эфиров телевикторины «Люби свой край», участникам которой подарили почти 100 подарков. Среди них — пять автомобилей и четыре квартиры в новостройке. Прямые трансляции на канале «Тюменское время» шли на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Наибольшее количество суперпризов разыграли в последний день. Пятеро тюменцев стали обладателями трех машин и двух квартир. Меньше всего подарков получили в первый день проведения викторины, так как розыгрыш в прямом эфире канала «Тюменское время» тогда провели всего один. 16 и 17 марта трансляции проходили по три раза в день. Большинство подарков нашли своих владельцев с первой попытки, но довольно часто ведущим приходилось звонить нескольким людям. Самым примечательным в этом плане стал розыгрыш одной из квартир во второй день. Сделать это удалось лишь с пятой попытки. Сначала несколько человек проигнорировали звонок от ведущих, а когда приз все же разыграли, оказалось, что победительнице нет 18 лет. Еще один занимательный случай произошел во время розыгрыша автомобиля. Тюменка по имени Ольга успешно ответила на все вопросы викторины и призналась, что у нее нет водительского удостоверения. Однако, по заверениям девушки, новый автомобиль станет отличным стимулом его получить. Самым популярным призом во втором туре викторины стали телевизоры, их разыграли 14 штук. Меньше всего среди подарков оказалось велосипедов и квартир: их раздали по четыре штуки. Всего во втором туре разыграли 83 подарка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подошел к концу последний из семи прямых эфиров телевикторины «Люби свой край», участникам которой подарили почти 100 подарков. Среди них — пять автомобилей и четыре квартиры в новостройке. Прямые трансляции на канале «Тюменское время» шли на протяжении трех дней: 15, 16 и 17 марта. Наибольшее количество суперпризов разыграли в последний день. Пятеро тюменцев стали обладателями трех машин и двух квартир. Меньше всего подарков получили в первый день проведения викторины, так как розыгрыш в прямом эфире канала «Тюменское время» тогда провели всего один. 16 и 17 марта трансляции проходили по три раза в день. Большинство подарков нашли своих владельцев с первой попытки, но довольно часто ведущим приходилось звонить нескольким людям. Самым примечательным в этом плане стал розыгрыш одной из квартир во второй день. Сделать это удалось лишь с пятой попытки. Сначала несколько человек проигнорировали звонок от ведущих, а когда приз все же разыграли, оказалось, что победительнице нет 18 лет. Еще один занимательный случай произошел во время розыгрыша автомобиля. Тюменка по имени Ольга успешно ответила на все вопросы викторины и призналась, что у нее нет водительского удостоверения. Однако, по заверениям девушки, новый автомобиль станет отличным стимулом его получить. Самым популярным призом во втором туре викторины стали телевизоры, их разыграли 14 штук. Меньше всего среди подарков оказалось велосипедов и квартир: их раздали по четыре штуки. Всего во втором туре разыграли 83 подарка.