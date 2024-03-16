Что выиграли тюменцы во второй день викторины «Люби свой край»

После второго дня викторины тюменцы получили автомобили и квартиры

16 марта 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Викторину проводят в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени подошел к завершению второй день викторины «Люби свой край». Розыгрыш призов прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время». По его итогам было разыграно 36 подарков и четыре суперприза. Среди них: Семь Яндекс параметров дуо макс;

Шесть телевизоров;

Три туристических пакета в Тобольск;

Три турпакета на термальный курорт «ЛетоЛето»;

Три микроволновые печи;

Три электросамоката;

Три смартфона;

Три холодильника;

Две квартиры;

Две автомобиля;

Два ноутбука;

Два велосипеда. Первую квартиру и автомобиль разыграли во время эфира, который появился в 12 часов дня. Обладательницей чистых квадратных метров в новостройке стала женщина по имени Асия . Для того чтобы получить заветный приз, ей пришлось ответить на вопросы по сути передачи книги тюменского писателя Константина Логунова и на особом поезде, который создал тюменские мастера в 40-м квартале прошлого века. Автомобиль же достался жителю Тюменского района по имени Сергей. Он успешно ответил на оба вопроса ведущего и удивил его невозмутимостью, с которой воспринял победу. Вторую квартиру разыгрывали довольно долго. Обладатель определения определяется только с пятой попытки . Первые два человека не смогли ответить на звонок, третий не смог дать правильный ответ на вопрос своего ведущего. Четвертой участнице удалось ответить на оба вопроса викторины, однако поняла, что девушке нет 18 лет, значит, по правилам викторины она не сможет получить подарок. В итоге ключи от квартиры получит Тюменка по имени Клавдия. Еще один автомобиль разыграл в ходе последней вечерней трансляции. Жительнице Тюмени Ольге удалось успешно ответить на вопросы ведущего. Победительница викторина призналась, что водительских прав у нее пока нет, но такой приз станет стимулом получить удостоверение автомобилиста. А до тех пор автомобилем будет пользоваться ее муж. Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта тюменцы выиграли первые призы во второй туре победительницы «Люби свой край». Среди них были электросамокат, ноутбук и машина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени подошел к завершению второй день викторины «Люби свой край». Розыгрыш призов прошел в прямом эфире телеканала «Тюменское время». По его итогам было разыграно 36 подарков и четыре суперприза. Среди них: Первую квартиру и автомобиль разыграли во время эфира, который появился в 12 часов дня. Обладательницей чистых квадратных метров в новостройке стала женщина по имени Асия. Для того чтобы получить заветный приз, ей пришлось ответить на вопросы по сути передачи книги тюменского писателя Константина Логунова и на особом поезде, который создал тюменские мастера в 40-м квартале прошлого века. Автомобиль же достался жителю Тюменского района по имени Сергей. Он успешно ответил на оба вопроса ведущего и удивил его невозмутимостью, с которой воспринял победу. Вторую квартиру разыгрывали довольно долго. Обладатель определения определяется только с пятой попытки. Первые два человека не смогли ответить на звонок, третий не смог дать правильный ответ на вопрос своего ведущего. Четвертой участнице удалось ответить на оба вопроса викторины, однако поняла, что девушке нет 18 лет, значит, по правилам викторины она не сможет получить подарок. В итоге ключи от квартиры получит Тюменка по имени Клавдия. Еще один автомобиль разыграл в ходе последней вечерней трансляции. Жительнице Тюмени Ольге удалось успешно ответить на вопросы ведущего. Победительница викторина призналась, что водительских прав у нее пока нет, но такой приз станет стимулом получить удостоверение автомобилиста. А до тех пор автомобилем будет пользоваться ее муж. Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта тюменцы выиграли первые призы во второй туре победительницы «Люби свой край». Среди них были электросамокат, ноутбук и машина.