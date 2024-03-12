112: на месте крушения Ил-76 были найдены тела 14 человек

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, ил-76, самолет
Ил-76 упал в Ивановской области (архивное фото) Фото:
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В Ивановской области разбился военный Ил-76

Были обнаружены 14 тел на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«14 тел погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются», — сообщил источник канала.

Минобороны РФ сообщало, что на борту было 15 человек. Есть несколько версий крушения: в двигатель попала птица и техническая неисправность. Главное о ЧП — в материале URA.RU.

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Были обнаружены 14 тел на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «14 тел погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются», — сообщил источник канала. Минобороны РФ сообщало, что на борту было 15 человек. Есть несколько версий крушения: в двигатель попала птица и техническая неисправность. Главное о ЧП — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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