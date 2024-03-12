Происшествия 112: на месте крушения Ил-76 были найдены тела 14 человек 12 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 + Ил-76 упал в Ивановской области (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Были обнаружены 14 тел на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «14 тел погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются», — сообщил источник канала. Минобороны РФ сообщало, что на борту было 15 человек. Есть несколько версий крушения: в двигатель попала птица и техническая неисправность. Главное о ЧП — в материале URA.RU. Были обнаружены 14 тел на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. «14 тел погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются», — сообщил источник канала. Минобороны РФ сообщало, что на борту было 15 человек. Есть несколько версий крушения: в двигатель попала птица и техническая неисправность. Главное о ЧП — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям