112: на месте крушения Ил-76 были найдены тела 14 человек

Ил-76 упал в Ивановской области (архивное фото)
новость из сюжетаВ Ивановской области разбился военный Ил-76
Были обнаружены 14 тел на месте крушения самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«14 тел погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются», — сообщил источник канала.
Минобороны РФ сообщало, что на борту было 15 человек. Есть несколько версий крушения: в двигатель попала птица и техническая неисправность. Главное о ЧП — в материале URA.RU.
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